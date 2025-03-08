他罵人「舔狗」「肥宅」沒事！洩前隊友真實身分被判刑

台南一名《天堂M》玩家因拒絕女玩家告白，遭前隊友公開個資洩憤，包含照片與工作地點。（資料照）

2025/03/08 21:54

〔記者王捷／台南報導〕許姓資深玩家在玩《天堂M》手遊時，因拒絕女玩家告白，被以前的李姓隊友辱罵為「舔狗」、「肥宅」。台南地方法院認為，李男未嚴重影響對方名譽，但李男公開許男現實中照片、工作地點，就違反《個資法》，因此判2個月徒刑。

根據判決書，李男與許男原為同隊成員，因意見不合發生口角後決裂，2023年間李男將許男的照片與工作地點發布在LINE群組上，足以識別許男身分，對他造成損害。

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兩人間的衝突除遊戲糾紛外，也涉及一位女玩家曾向許男告白遭拒，之後開始抹黑許男，李男則在群組發言，指稱許男「見一個愛一個」、「拐走別的團隊的女生」，並以「舔狗」、「肥宅」等罵許男。許男認為李男這樣罵他構成誹謗，向法院提告。

但是，法官覺得「舔狗」、「肥宅」，雖帶有貶義，但屬網路流行語，難認為足以損害名譽。像是「舔狗」，是在兩性關係中明知對方不喜歡自己，還堅持不懈喪失尊嚴和底線去迎合對方；「肥宅」則形容較胖且沉迷遊戲或次文化的人，這些詞語雖然可能讓人感到不適，但未必會導致社會評價下降。

此外，群組內的對話顯示，許男與女玩家的互動確有討論，言論並非全然捏造，依據誹謗罪的構成要件，若言論具事實依據且未嚴重影響名譽，則難以成立。但是李男把許男的照片、工作場所公開，未能尊重他人隱私，加上沒有跟許男和解，因此以違反個資法判處有期徒刑2個月。

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