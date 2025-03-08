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    假借替女網友治療異位性皮膚炎性侵 男判刑4年半

    蔡姓男子被控假藉替女網友治療異位性皮膚炎，趁女網友抽了電子菸昏睡後性侵得逞，被法院依乘機性交罪判處4年6月徒刑。（示意圖）

    蔡姓男子被控假藉替女網友治療異位性皮膚炎，趁女網友抽了電子菸昏睡後性侵得逞，被法院依乘機性交罪判處4年6月徒刑。（示意圖）

    2025/03/08 17:12

    〔記者林嘉東／新北報導〕蔡姓男子假借替女網友小萍（化名）治療異位性皮膚炎，邀小萍到旅館後，拿1支電子菸給她抽，誆稱抽了可以改善她的異位性皮膚炎，小萍不疑有他，不料抽完後昏睡不醒，清醒時發現下體疼痛，經驗傷後發現處女膜破裂，憤而報警提告。新北地院近日審結，依乘機性交罪判處蔡男4年6月徒刑。

    判決指出，小萍指控蔡姓男子前年2月間邀她到新北市新莊一間汽車旅館，誆稱他有可以改善異位性皮膚炎的藥物，只要抽了他手上的電子菸，就可以治療她的異位性皮膚炎；她接過來抽了後意識不清，清醒後驚覺下體疼痛，打電話向父親哭訴後立即到醫院驗傷，驗出她的處女膜破裂，憤而報警控告蔡男性侵她。檢察官調查後將蔡男依乘機性交罪嫌起訴。

    法院審理時，蔡男坦承有說要治療小萍的異位性皮膚炎，拿大麻煙給她抽，小萍在抽大麻煙時，都跟他在聊天，他並沒有性侵小萍。

    但法官根據小萍清醒後請汽車旅館黃姓女櫃台員報案，與打電話給父親求助經過，及醫院開立的驗傷診斷書，診斷出小萍的處女膜有裂傷，足認小萍的處女膜破裂前，有遭人以身體部位或器物插入下體，雖未在下體採到蔡男的DNA，仍認定蔡男以器物插入小萍下體，依乘機性交罪判處蔡男4年6月徒刑。

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