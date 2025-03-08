雲云科技命案 檢警相驗死者初判致命傷在脖子

雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，檢警今天相驗梁姓死者並通知家屬到場，檢警初判致命傷在脖子，死因未確定，預定下週再解剖確認，遺體暫冰存殯儀館。圖為雲云科技官網稍早發出的聲明。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/08 16:48

〔中央社〕雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，檢警今天相驗梁姓死者並通知家屬到場，檢警初判致命傷在脖子，死因未確定，預定下週再解剖確認，遺體暫冰存殯儀館。

台北市警察局信義分局昨天獲報此案，初步查出，曾姓負責人與梁姓技術長過去因經營理念等發生多次口角衝突，梁男下午赴公司辦理離職，與曾男及公司人事主管進小會議室討論期間，不料梁男竟遭曾男持刀朝其頸部猛刺多刀致死。

請繼續往下閱讀...

警方報請台北地方檢察署偵辦，檢警今天相驗梁姓死者。檢方指出，檢察官下午2時到第二殯儀館（懷愛館）的台北市相驗暨解剖中心相驗死者遺體，已相驗完畢，下週將擇日再解剖確認死因，遺體暫冰存。

檢警初步勘驗，梁姓死者的致命傷位於脖子。至於持刀殺人的曾姓負責人仍在醫院加護病房，警方持續派員在旁戒護，院方預估曾男需多日才清醒。案發原因待檢警進一步調查、釐清。

全案緣起於台北市警消昨天下午獲報，信義路5段巷弄內某大樓發生持刀傷人案，員警到場發現2人受重傷，後續查出，52歲曾姓科技公司負責人因故持刀砍殺51歲梁姓技術長。

警方表示，曾姓負責人持約30公分刀具朝梁姓技術長脖子後頸等處猛刺多刀，事後再持刀朝自己脖子等處猛刺，梁男送醫不治，曾男因傷重持續在醫院醫治。檢警後續朝殺人罪嫌偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法