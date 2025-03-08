花蓮砂石車右轉內輪差擦撞機車 女騎士捲入車底喪命

花蓮新城鄉花12鄉道上午發生車禍，現場是右彎道，女子騎機車距離大車過近，被砂石車撞倒後，地面留有車殼磨擦痕跡。（警方提供）

2025/03/08 16:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮今天早上發生死亡車禍，一輛砂石車從鄉道花12線東往七星潭方向，在一處右轉彎彎道時與一輛機車發生擦撞，女子當場失去生命跡象，送醫急救後不治。花蓮新城警分局調查發現，因為大型車右轉彎時的內輪差，騎車在右邊外側車道的女騎士遭捲入，釀成重大事故，呼籲騎士在經過路口、轉彎時，務必遠離大車視線死角。

花蓮新城鄉花12鄉道1.4公里處早上7點47分發生車禍，東往七星潭方向行駛的的砂石車在右彎時擦撞機車，機車當場被撞倒，警方到場時發現地上留了兩條機車車殼倒地後的摩擦痕，女子連人帶車被捲入車底後還繼續往前帶，砂石車46歲陳姓司機發覺狀況不對時停下已來不及，女騎士當場失去呼吸心跳！

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警方及119接獲報案後趕到現場，將傷者54歲金姓女子送往花蓮慈濟醫院急救，1小時之後宣告急救無效，不幸喪生。警方調查，初步了解機車行駛慢車道時，距離曳引砂石車距離過近，且道路狹小，至於砂石車司機的酒測值0，司機向警方說，大型車死角多，當時並未發現旁邊有機車。

新城警分局表示，現場道路沒有監視器，經調閱砂石車行車紀錄器及現場證據以釐清肇事責任。警方也呼籲，由於大型車車身長，有視覺死角及內輪差的問題，因此行經路口附近及轉彎處時，應儘量遠離大型車輛，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保安全。

花蓮新城鄉金姓女子騎機車被砂石車撞倒後，人車被捲入，119到場時已經沒有生命跡象。（警方提供）

花蓮新城鄉花12鄉道上午砂石車撞機車。（警方提供）

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