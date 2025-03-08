狗狗有練過？南投寵物犬站機車後座 台16線淡定兜風

南投水里鄉台16線，上演飼主讓寵物犬站機車後座兜風的驚險場面。（民眾提供）

2025/03/08 16:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕台北市近日有比特犬從車內跳窗，攻擊路邊機車騎士，昨（7日）在南投水里鄉的台16線，也上演飼主讓寵物犬站機車後座的驚險場面，不僅嚇壞網友，還有人戲稱「狗狗有練過？」，集集警分局表示，機車附載人、物品若未依規定，可處300元至600罰鍰，呼籲載送務必放進寵物籠內。

目擊民眾表示，昨開車從水里鄉市區沿著台16線往民和方向行駛時，赫見1名機車騎士後座竟載著寵物狗，不僅未繫牽繩，也沒放進寵物籠，就大剌剌讓狗狗站在後座兜風。

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機車沿路騎行好一段距離，一路上不論彎道或直路，只見狗狗淡定的將4條腿站在狹小的後座上，雖沒出現墜落情況，但省道上車來車往，一旦狗狗被汽車喇叭嚇到，或途經不平的路面，都很可能造成摔車，甚至與其他車輛發生事故，後果不堪設想。

集集警方表示，有關上述機車後座載寵物的情況，已違反道交條例第31條，如機車附載人員、物品未依規定者，可處300元至600罰鍰，提醒民眾載運寵物應先安置在籠內，以維寵物運送與行車安全。

南投水里鄉台16線，飼主讓寵物犬站機車後座，路過民眾看了相當傻眼。（民眾提供）

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