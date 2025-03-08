一年級學生校內墜樓亡 清大：將加強心理諮商輔導機制

清華大學一名大一男學生在校內墜樓身亡，校方表示將加強學生心理諮商輔導機制。（記者洪美秀攝）

2025/03/08 16:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學一名大一男學生本月2日清晨6點多在校內的系館墜樓身亡，被清晨運動的民眾發現報案，警方獲報到場處理，現場並未發現遺書，校方隨即通知住在外縣市的家人，家屬到場都難以置信且悲慟不已；清大表示，據側面了解，學生平常生活正常無異狀，也沒有感情困擾，成績也正常，也非學校高關懷學生，未來校方將加強學生的心理諮商與輔導機制，避免憾事。

據了解，這名大一男學生平常與同學互動正常，且與導師及同學多有互動，也未聽說有感情困擾，校方在大一學生進校時都有做心理因素量表填寫，該生也都很正常，不是需要輔導的學生，對發生墜樓身亡憾事，學校已積極協助家屬善後，並進行其他學生的相關輔導。

請繼續往下閱讀...

此外，學校在各系所頂樓都設有警鈴，若有人要上頂樓，警鈴就會響起，且頂樓也都依法設置高120公分的女兒牆，符合頂樓防墜相關法規。且當天頂樓推門警鈴並未響起，且因案發時間在清晨，校內並無太多學生，因此無法判斷學生從何處墜樓。

清大表示，未來校方也會設計清大專屬的心理量表，請大一新生或新進學生填寫，希望能透過更完整的心理量表，發現潛在需要輔導的學生，並透過輔導諮商及情緒安撫，避免憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法