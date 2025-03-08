19歲男駕駛右轉害女騎士撞上骨折 父母連帶須賠500多萬

19歲姜男駕駛小貨車突然右轉，未禮讓直行機車，導致朱女撞上受重傷，左足粉碎性骨折。法院判決姜男及其父母須連帶賠償584萬餘元，因事故發生時適用舊民法，父母需共同負責。（記者王捷攝）

2025/03/08 15:55

〔記者王捷／台南報導〕19歲的姜姓男子突然右轉，未禮讓直行機車，導致後方的朱姓女騎士撞上，朱女左腳粉碎性骨折，求償千萬，法院最終判賠584多萬元，由於案發時適用民法舊法，姜男民法上還是未成年，父母也要連帶賠償。

2021年7月晚間，姜男開小貨車行經台南市柳營區柳營路三段，行至195號旁無名道路時突然右轉，未禮讓後方直行的朱女，導致雙方發生碰撞，朱女因左足遭重壓，造成粉碎性骨折與大範圍皮膚缺損，需接受長期治療與看護。

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法院審理認定，姜男違反道路交通安全規則，未依規定讓直行車優先通行，已構成過失，且經台南地院刑事庭判處過失傷害罪，處罰金8萬元確定。

朱女在訴訟中請求總賠償金額為912萬元，包含醫療費、看護費、工作損失、勞動能力減損、機車修理費、交通費及精神慰撫金等。她主張因嚴重傷勢影響生活，未來仍需多次手術與照護，並可能長期無法工作，再額外請求128多萬元的未來治療與工作損失。

但是，法院認朱女傷勢已趨穩定，後續手術並非必要，但從醫療紀錄與勞動能力鑑定報告看來，朱女的經濟損失確實龐大，所以允許641多萬元的求償，扣除已獲強制險理賠57萬元，法院判決姜男與其父母須連帶賠償剩餘584多萬元。

這件車禍發生時，是2021年，當時民法仍規定滿20歲才是成年人，未滿20歲者屬「限制行為能力人」，法定代理人需對其行為負連帶責任。然而民法在2023年起將成年齡調降為18歲，但因本案發生時適用舊法，因此姜男雖已19歲，在民法上被視為未成年人，父母依法須共同承擔賠償責任。

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