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    苗栗警察第1人 大湖分局退休警邱垂魁無縫接軌接警友辦事處主任

    邱垂魁苗栗縣基層員警退休接任警友辦事處主任的第一人。（記者張勳騰攝）

    邱垂魁苗栗縣基層員警退休接任警友辦事處主任的第一人。（記者張勳騰攝）

    2025/03/08 16:29

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局大湖分局員警邱垂魁，從警37年屆齡退休，他獲苗栗縣警友會及地方各界認同，馬上接任苗栗縣警察之友會大湖辦事處主任，他也是苗栗縣從警退休接任警友辦事處主任的第一人。邱垂魁表示，未來會盡心盡力替大湖警分局員警爭取福利，並做好警民關係的橋樑。

    邱垂魁從警生涯，分別在大湖警分局卓蘭鎮坪林派出所、泰安分駐所、獅潭鄉汶水派出所、警備隊及偵查隊服務過，後來擔任大湖警分局公關，他對大湖警分局所屬的4個鄉鎮地方事務相當嫻熟，且廣結善緣。

    邱垂魁最近退休，他表態欲接任大湖警友辦事處主任，也獲地方各界及大湖警分局成員的認同與支持，苗栗警友會理事長朱秋龍借重他的長才，獲聘為大湖警友會辦事處主任。

    有多位退休官警退休後，也投入苗栗縣警友會幹部，如刑警大隊長退休的黃國源，曾接任苗栗縣警友會總幹事，竹南警分局退休警察范享達，目前擔任苗栗縣警友會副總幹事、大湖警分局偵查佐退休的林宏昌，曾擔任大湖警友會副主任。苗栗縣警友會則指出，邱垂魁是基層員警退休，接任警友辦事處主任的第一人。

    苗栗縣警局大湖分局退休員警邱垂魁（左），接任苗栗縣警友會大湖辦事處主任，頒發大湖警分局各組隊及大湖鄉轄區各派出所獎勵金。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局大湖分局退休員警邱垂魁（左），接任苗栗縣警友會大湖辦事處主任，頒發大湖警分局各組隊及大湖鄉轄區各派出所獎勵金。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局大湖分局退休員警邱垂魁（左3），接任苗栗縣警友會大湖辦事處主任，大湖警分局長黃文智（左2）頒贈紀念品恭賀。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警局大湖分局退休員警邱垂魁（左3），接任苗栗縣警友會大湖辦事處主任，大湖警分局長黃文智（左2）頒贈紀念品恭賀。（記者張勳騰攝）

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