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    酒店飲酒狂歡友全閃獨留他睡包廂 2小時後被發現暴斃

    許男被消防救護人員緊急送往醫院搶救。（記者邱俊福翻攝）

    許男被消防救護人員緊急送往醫院搶救。（記者邱俊福翻攝）

    2025/03/08 14:02

    〔記者邱俊福／台北報導〕從事駕駛工作的37歲許姓男子，昨天凌晨跟4名友人赴北市林森北路一家酒店飲酒唱歌，席間跟友人狂飲3瓶半的威士忌，酒醉癱倒沙發，其餘友人見狀獨留他在包廂內睡覺，一大清早許男被酒店服務人員發現失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救，仍回天乏術；北市警中山分局據報勘查初步排除有外力介入，正報請檢方相驗。

    警方調查，許男平時幫人開車，好友間只要有人過生日，便會定期相邀前往酒店慶生。昨天零時許，許男跟4名男性友人進入該酒店包廂喝酒，後包廂人員陸續進入，期間許男酒醉睡倒在沙發，其餘友人繼續飲酒。

    由於許男曾酒醉倒睡沙發休息，酒店直至打烊在叫醒讓其離去，因此許男的4名友人這次於近4時許也陸續離去，現場獨留許男在包廂內睡覺。

    一早6時許，酒店服務人員清理包廂時，一直喊不醒許男，進一步查看竟沒有呼吸心跳，嚇得趕緊偕同其他現場服務人員將他搬出空曠處進行急救至「119」救護人員到場，緊急送往馬偕醫院搶救，許男急救後一度恢復呼吸心跳，轉往加護病房觀察，但昨傍晚仍宣告死亡。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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