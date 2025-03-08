婦女高鐵站舉「污點證人別怕，讓人民保護你」標語被拖離 鐵路警察說明

婦女高鐵站舉「污點證人別怕，讓人民保護你」標語被拖離，警方解釋指「勸阻不聽、保護管束」。（讀者提供）

2025/03/08 14:28

〔記者洪定宏／高雄報導〕52歲蔡姓婦女昨天在高鐵左營站舉「污點證人別怕，讓人民保護你」標語，被警方認定跟「政治」有關，引發蔡婦反彈，員警勸阻過程，蔡婦情緒激動，一度躺在地板，加上她帶來的幼兒跑來跑去，員警擔心他們的安全，將蔡婦保護管束、強制拖離，帶到派出所安置，蔡婦情緒穩定後，簽立勸導單後離去。

網友錄下蔡婦被員警拖行的影片，以「有人知道發生什麼事嗎？」為題發布，並註明「好扯」，內容可聽到蔡婦高喊「我犯了什麼罪啊？」引發關注。

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鐵路警察局解釋，昨天下大約3點半，接獲高鐵公司通報，指有人在高鐵左營站大廳散發廣告、高喊政治口號，員警到場處理，但第一時間說的「政治」是口誤，勸阻依據是蔡婦違反鐵路法，未經許可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告物品，不聽勸阻，可處1500元至7500元罰金。

從其他影片可見，蔡婦在高鐵左營站舉「污點證人別怕，讓人民保護你」標語，員警原本很客氣詢問蔡婦，但她聽到員警說「有關政治」，蔡婦隨即質疑「我有嗎？這是政治哦？什麼政治？」然後大喊「我被打壓」。

員警持續勸阻過程，蔡婦情緒更加激動，高喊「警察要來抓我了」，一度躺在地板，加上她帶來的幼兒跑來跑去，員警擔心他們的安全，決定帶回派出所保護管束，就被目擊民眾錄到她被拖行的影像。

警方指出，蔡婦情緒穩定後，聲稱已達到宣傳目的，於昨天3點50分簽立違反鐵路法勸導單，在派出所休息到下午6點後離去。

網友錄下警方拖行蔡婦畫面。（讀者提供）

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