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    女學生稱被盜照PO「制服地圖」！民代接獲15人求助 網站已關 刑大偵辦

    知名網站「制服地圖」刊載全國各地學生制服照片，有許多女學生在社群網站發文求助，表示被盜照上傳至該平台。（黃淑君提供）

    知名網站「制服地圖」刊載全國各地學生制服照片，有許多女學生在社群網站發文求助，表示被盜照上傳至該平台。（黃淑君提供）

    2025/03/08 14:13

    〔記者黃子暘／新北報導〕知名網站「制服地圖」刊載全國各地學生制服照片，有許多女學生在社群網站發文求助，表示被盜照上傳至該平台，新北市議員黃淑君今（8）日指出，她在社群網站發現求助貼文後，已報請新北市教育局、刑事警察大隊協助，已有15名學生向她求救，該網站現已關閉，刑大持續偵辦。教育局指出，截至8日上午8點前，接獲1校通報學生遭到盜圖刊載。

    黃淑君說，她昨夜見到學生的求助貼文，便到「制服地圖」查看，發現受害者遍佈新北與外縣市，認為可能有許多學生尚不知自己遭到盜圖，因此她昨深夜已通知教育局，並赴新北市刑大報案處理，提供受害學生的截圖證據，同步公開此事已經由公家單位調查的資訊，而「制服地圖」便約在今0時許將網站關閉。

    黃淑君表示，部分學生直接私訊「制服地圖」反映，對方願配合將照片撤除，但目前該網站的臉書、IG等社群帳號已關閉，部分受害者無法直接向業者反映要求刪除照片，也有部分網友發現有國中、小學生的照片，擔憂是否有如「創意私房」的未公開兒童色情照片疑慮；此外，有新北市的畢業生求助表示照片被盜用在部落格網站「痞客邦」，目前經聯繫，業者都有配合下架的意願，相關單位會持續調查是否有觸犯刑法、兒童及少年保護法等疑慮。

    黃淑君指出，案件規模龐大，粗估受害人數可能近1000位，各地受害者可私訊她求助，刑大會轉知當地機關處理，目前她已接獲15件求助案；警方告知資料庫有看到來源不明的較煽情照片，她認為有關單位勢必需進一步作為，她希望業者主動下架未授權照片，部分學校如高雄女中，已用校方名義去函要求業者將學生照片全數下架。

    一名自稱是「制服網站」創辦人好友的網友留言表示，創辦人社群媒體帳號被官方停用，而網站大量資料由匿名投稿而來，網站「草草創立」並未考量到惡意盜圖，也未充分考量到肖像權以及兒少保護，創辦人會依照私訊要求將相關照片刪除，並關閉網站檢查有無漏網之魚。對此，黃淑君表示她無法證實所言真偽，目前還有求助私訊不斷湧入，教育局、刑大獲悉後已積極介入，對此表示肯定。

    教育局表示，昨晚間獲悉後便請各校調查學生是否有碰到類似狀況，截至8日上午8點前接獲1校通報表示學生反映制服照未經同意被「制服地圖」刊載，但篇貼文已下架、網站已關閉，後續將持續協同警察單位追蹤處理，教育局已請學校提供相關學生心理輔導協助，並視需求提供法律諮詢服務，任何人若發現疑有不法情事，可儘速向「iWIN」網路內容防護機構、警察局110專線進行檢舉，撥打24小時保護專線「113」尋求協助。

    刑大指出，大隊已掌握涉案犯嫌身分，將調查有無涉及不法後報請檢察官指揮、依法偵辦，呼籲本案若有未經同意遭拍攝上傳影像或供不特定人觀覽的被害人，請主動與警方聯繫，警方將秉持「有據必查」態度積極偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    一名自稱是「制服網站」創辦人好友的網友留言說明狀況，黃淑君表示她無法證實此留言的真偽。（翻攝threads）

    一名自稱是「制服網站」創辦人好友的網友留言說明狀況，黃淑君表示她無法證實此留言的真偽。（翻攝threads）

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