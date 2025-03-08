台中新光三越外牆危險物拆除 市府要求3月底前完成

台中新光三越外牆仍有危險懸掛物，市府今再要求加速加速危險物拆除及防護整建，拆除外牆危險物並施做防護網，必須於3月31日完成。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/08 14:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越上月13日發生嚴重氣爆釀4死多人輕重傷，被勒令停業該、重罰153萬，目前仍有3名傷者住院，新光三越展開兩賣場安置員工及廠商，由於外牆仍有危險懸掛物，市府今再要求加速加速危險物拆除及防護整建，並預計於3月12日啟動第二波聯合稽查，鎖定每月用氣量超過2000度以上前50家餐飲業的消防、建築及天然氣使用安全等事項進行查核。

市府表示，新光三越建物改善，都發局要求業者分三階段加速進行，第一階段拆除外牆危險物並施做防護網，必須於3月31日完成；第二階段完成安全評估開放人員暫時進出，已在3月1日至6日開放共733人完成私人物品領取作業，有關業者規劃將專櫃貨物移出，也要求業者須提送安全維護計畫送都發局備查；第三階段要求業者整建修復至可供使用，均須完成法定申請和備查程序，才能申請恢復使用。

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針對這次重大工安事故，業者違反相關法令，已累計開罰7件，共裁罰153萬元，督促業者善盡義務維護市民安全，另預計3月12日再啟動第二波聯合稽查，鎖定用氣量大的餐飲業加強查核，一旦如查獲違規事項，將責請天然氣公司依公用天然氣事業營業章程要求業者限期改善或停止供氣，加強維護營業場所安全。

中市府重申要求新光三越加速危險物拆除及防護整建，啟動公安稽查、心理關懷及法律求償三大專案，並主動舉辦徵才活動協助受影響員工。

新光三越表示，除持續人員安置與善後工作，與廠商夥伴研擬多項短期安置方案，亦提供專業心理諮商服務，針對「新光三越台中店意外事件受害人專線0800-008-011」，已接聽超過560通來電，詢問焦點集中於商品處理、禮券與點數效期等，也透過專線協助，專人處理與追蹤後續。

新光三越第2賣場第2站在林酒店玫瑰廳，由雅詩蘭黛與資生堂兩大美妝集團旗下13個品牌，近百名員工參與銷售。（記者蔡淑媛攝）

中市府將於3月12日啟動第二波聯合稽查，鎖定每月用氣量超過2000度以上前50家餐飲業的消防、建築及天然氣使用安全等事項進行查核。（記者蔡淑媛攝）

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