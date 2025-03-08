防止電動車火災 台中推「隱形消防防護網」

中市府試辦充電車格消防間隔，避免火勢蔓延，增加消防救災緩衝空間。（交通局提供）

2025/03/08 12:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近年國內外發生多起電動車起火案例，中市府在公有立體停車場全面配置「滅火毯」、潭興立體停車場與停車場業者配合加裝「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」系統，現在進一步於交通局前停車場試辦設置「電動車格消防間隔」，有如隱形消防防護網，避免電動車充電或停放起火時連帶鄰近車輛一併燃燒。

交通局表示，電動車格規劃消防間隔，能在火災發生第一時間即降低蔓延可能性，也預留消防人員鋪蓋防火毯的緩衝空間，建構一道隱形防火牆讓災損降到最低。

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交通局長葉昭甫指出，台中市電動車數量大幅增加，為因應電動車充電及停放可能造成起火災害，交通局於機關前停車場先行試辦劃設電動車格消防間隔，有如隱形消防防護網，提升充電格位防災效能。

交通局試辦設置電動車格消防間隔，避免電動車充電或停放起火時連帶鄰近車輛一併燃燒，更留有消防人員鋪蓋防火毯緩衝空間，也能保護救災人員安全，經由調整充電車格位置與間距，提供適當的逃生及救援動線，避免釀成更大的災害。

葉昭甫補充，台中市針對電動車防災已試辦設置「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」、「滅火毯」等軟硬體設備，而「電動車格消防間隔」可提高電動車使用停車場安全品質，相對其他消防硬體設備來說設置容易，但能在火災發生時降低火災蔓延的風險，小兵也能立大功。

為保障市民停車安全，交通局未來會持續增加停車場內消防作為，讓民眾在使用電動車時能夠安心停車與充電，後續也會視情況滾動式檢討擴大試辦消防間隔場次，於停車場內增加更多電動車消防作為，並宣導電動車防災新觀念，以正確的充電方式保障電動車安全。

中市府試辦充電車格消防間隔，避免火勢蔓延，增加消防救災緩衝空間。（交通局提供）

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