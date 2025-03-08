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    男子養495頭豬未申請廢污水排放許可 挨罰不改恐判刑

    桃園地檢署因林姓男子違反水污染防治法案件，聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署因林姓男子違反水污染防治法案件，聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/08 10:17

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕林姓男子在桃園市飼養豬隻，數量最多時曾有豬隻495頭，但他未依法向桃園市政府環保局申請核發廢（污）水排放許可，去年1月26日被裁罰3萬元後，仍不停工而持續飼養豬隻，去年8月1日再被查獲送辦，桃園地檢署已因他違反水污染防治法案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

    飼養豬隻超過200頭，屬水污染防治法事業分類與定義的「畜牧業」，應申請核發廢（污）水排放許可文件後，才能排放廢水，檢方調查，林男明知他未取得廢（污）水排放許可文件，卻將飼養豬隻所產生的廢水排放到一旁農田水利會溝渠中，豬隻數量最多時，甚至達到495頭。

    2023年12月22日，市府環保局派員前往稽查，查獲林男違反水污染防治法，去年1月26日發函命令林男停工並裁罰3萬元，檢方表示，林男不遵停工命令，持續飼養豬隻，環保局人員去年8月1日再度前往稽查，確認林男持續違法，飼養的豬隻也仍超過200頭，將他函送桃檢偵辦。

    桃檢調查時，林男坦承不諱，因他的行為違反水污染防治法，已向桃院聲請簡易判決處刑。

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