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    假女兒LINE騙錢得逞2次 婦人欲解定存被阻保住48萬

    假女兒line騙錢投資得逞2次，再騙48萬，陳婦欲解定存被警阻擋守住老本。（民眾提供）

    假女兒line騙錢投資得逞2次，再騙48萬，陳婦欲解定存被警阻擋守住老本。（民眾提供）

    2025/03/08 10:38

    〔記者黃良傑／高雄報導〕太好騙！詐騙集團扮假陳姓婦人女兒，用電話向67歲陳婦稱投資急需48萬元，婦人竟未聽出假女兒聲音，又因女兒上課教書，怕影響上課不敢電話查證，便直接到銀行解定存，欲匯給詐團提供的帳戶，幸被行員及警方及時攔阻。

    據了解，陳姓婦人連到結到假女兒的line，對方聲稱手機遺失，更換了新號碼，近期急需資金投入股票，陳婦信以為真，加上女兒忙教書，母女近期少聯絡，讓詐騙集團有機可乘，連續得逞2次，詐得10萬元。

    假女兒食髓知味再以line騙稱48萬元投資股票，陳婦到銀行欲解定存匯款，被行員察覺而異，通知警方趕來關切，鼓山分局員警了解，確認是「猜猜我是誰」詐騙伎倆，不厭其煩向婦人說明這是詐騙，婦人一度不為所動。

    詐騙集團恰又以電話催促稱「再不匯就來不及了！」甚至誆騙婦人解除定存如損失千元，將會補償2萬元，並自稱感冒聲音有變，好在警方耐心勸說及查證下，最終喚醒陳婦警覺，跳脫詐騙圈套。

    假女兒line騙錢投資得逞2次，欲再騙48萬。（民眾提供）

    假女兒line騙錢投資得逞2次，欲再騙48萬。（民眾提供）

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