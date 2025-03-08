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    首頁　>　社會

    頭一遭！宜蘭地院某主管Line遭盜 主管群被詐團滅群

    宜蘭地院某主管Line帳號遭盜用，詐團滲透主管群踢走所有人。（讀者提供）

    宜蘭地院某主管Line帳號遭盜用，詐團滲透主管群踢走所有人。（讀者提供）

    2025/03/08 10:09

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地方法院某主管疑因點擊友人傳來為孩子衝高繪畫賽事票數的網址，未料Line帳號卻遭詐團盜用，不僅傳訊給親友借錢，還潛入主管群組，將庭長、科長等人踢出，34人群組瞬間遭滅群，間接影響公務聯繫。警方受理報案後，已協助創立新帳號，但這也是地院成立主管群後，首次被詐團滲透，讓受害主管們直呼「太猖狂、大膽！」

    3月6日傍晚宜蘭地院有主管要聯繫公務，卻找不到Line群組，一查才發現所有人被某主管踢出，深夜又陸續有人收到私訊，詢問在忙嗎？接續開口要借錢，一筆就是2萬元。

    有主管眼見不對勁，警覺是詐團，立刻進行查證，才發現群組被入侵，就連南投地方法院也有同仁來電，要找當事人求證。受害主管相當無奈，直指當晚查證電話就接不停，一直來電問狀況，只能一一說明致歉。

    受害主管回想，詐騙源頭應該就是點擊友人傳來為小朋友繪畫競賽衝票數的網址，才會因此被盜帳號，害群組同事被退群影響公務聯繫，實在非常不好意思，為此還去報案，創立新帳號。目前地院主管群也重新成立，公務聯繫及運作均未受影響。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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