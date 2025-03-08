看守所女管理員戒護狂聊48分鐘 被懲處辯稱關心收容人

苗栗看守所的葉姓女管理員戒護就醫時，與收容人高聲談笑長達48分鐘，她宣稱是關心、體貼人犯，法官判決她敗訴。 （資料照）

2025/03/08 10:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署苗栗看守所的葉姓女管理員，2023年戒護兩名女收容人就醫，卻在診間與收容人高聲談笑長達48分鐘，直到中央台的值班主任制止，看守所記申誡1次懲處，葉女不服，提起行政訴訟，指當時沒發生人犯逃脫等狀況，自己是關心、了解、重視、體貼女收容人，台中高等行政法院認為，葉女確實在服勤時「與收容人閒談」及「任憑收容人脫離戒護視線」，記申誡1次，並無違誤，判決駁回，可上訴。

判決書指出，苗栗看守所認定葉女於2023年12月19日，帶女收容人去看診，未立於適當戒護點，且與收容人閒談，違反勤務規定，處申誡1次，葉女向高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

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她指出，收容人並無脫逃、自殘、暴行與其他擾亂秩序行為，診間的地理位置也無處可逃，她並無任憑人犯脫離戒護視線，且矯正人員專業倫理守則規定，應以愛心、耐心主動關懷收容人，她是關心、了解、重視、體貼收容人，雖有與收容人講話，但這是關心她們，聲明處分撤銷。

苗栗看守所答辯說，葉女值勤時都坐於候診區椅子上，與收容人高聲談笑長達48分鐘，經中央台值班主任制止，並通報主管而開啟調查，並非針對個人刁難，又經調閱候診區監視器畫面，葉女坐於候診區的椅子，無法直接看到診間，縱依葉女所說，她是關心收容人，但她未能兼顧戒護安全，任由人犯脫離戒護視線逕自走向診間，有脫逃的戒護風險。

法官認為，監視器畫面顯示，葉女戒護看診時，僅有一次帶收容人至診間，其餘均未落實走動式管理，沒有在適當戒護點，導致收容人進、出診間時，脫離管戒護視線範圍，已屬於矯正人員服勤應行注意事項規定的「服勤時與收容人閒談」及「任憑收容人脫離戒護視線」，申誡1次的處分並無錯誤，判決葉女敗訴。

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