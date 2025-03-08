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    國一少年簽下「賣身契」賺點卡 讓補習班老師玩他鳥鳥

    國一少年為了買點數卡，竟簽下「賣身契」讓補習班老師玩他鳥鳥。示意圖。（資料照）

    國一少年為了買點數卡，竟簽下「賣身契」讓補習班老師玩他鳥鳥。示意圖。（資料照）

    2025/03/08 09:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕26歲張姓補習班導師疑有戀童癖，他把自己的信用卡綁在13歲國一少年小志（化名）手機，讓他隨時可刷張男的卡買遊戲點數，小志形同簽下「賣身契」，讓張男可以摸他的鳥鳥，家人查覺有異報警，張男坦承犯行並賠錢達成和解，被法官依與未滿14歲之人為有對價之猥褻行爲罪輕判緩刑4年。

    判決指出，小志升上國中後，家人安排他放學後到三民區某知名連鎖補習班上課，小志和張姓班導師感情很好，雙方互動頻繁；2023年4月，小志生日快到，張男問他想要什麼生日禮物，小志隨口說自己想要買手機遊戲點數，張男應允，把自己的信用卡綁在小志手機，讓他玩遊戲時想買點數即可直接刷卡消費。

    張男提醒小志：「你的賣身契都簽給我了」，小志回他：「然後」、「好喔」，張男再對小志說： 「你好像全身上下都貢獻給我了對吧」、「你要就買，然後就提醒自己做好你該做的角色，我都不會有意見」，小志也表示 ：「好像是」、「好喔」；同年4月15日和8月25日，張男趁小志來補習班上課的空檔，帶他到廁所，隔著褲子摸他的鳥鳥兩次。

    家人發現，小志的手機竟然綁上信用卡可隨時買點數，經追問後，小志坦白簽下「賣身契」賺點卡，家人急炸報警。高雄地方法院審理時，張師坦承犯行，並拿錢賠償換取和解；法官認為，張男未考量小志心智發育尚未完全健全，性自主權觀念未臻成熟完備，貿然與13歲少年合意以給付遊戲點數為對價之方式進行猥褻行為，對少年身心健全、人格發展產生不良之影響，考量雙方已和解，因此依與未滿14歲之人為有對價之猥褻行爲罪判刑8月，得易科罰，另宣告緩刑4年，應接受法治教育3場次，可上訴。

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