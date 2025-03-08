富婆花110萬「人力找狗」徵信社花5個月找到一隻「黑狗」卻不是走丟那隻

富婆花110萬「人力找狗」，怒控徵信社拿其他狗搪塞。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2025/03/08 09:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕董姓富婆家中愛犬走失，她花了110萬元聘請徵信社「人力找狗」，協尋期間，徵信社找到一隻與董婦家中愛犬相似的黑狗，但董婦指認後搖頭說「不是牠」，協尋到期，董婦認為徵信社沒有盡力找狗還拿其他狗搪塞怒告詐欺後被檢方認為無犯罪事實，偵結處分不起訴，董婦不甘心另提民事求償，也被法官判敗訴。

判決指出，2023年2月，住在台南的董姓婦人家中愛犬走失，她為了找回「家人」，花了50萬元請高雄某徵信社協助找狗，雙方約定搜索範圍為安平區、中西區、東區、南區及北區，期限為3個月；搜尋期間，徵信社自稱每天指派9位人力展開地毯式搜索，董婦也上網向網友求助，並拿網友提供的線索給徵社參考，但還是一無所獲。

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徵信社人員向董婦說，如果在原市區找不到狗，狗可能會跑到臨近的永康等區，雙方於是再簽第二份合約，把搜索範圍擴大到到永康、仁德一帶，費用也再加上60萬元；同年7月，徵信社回報董婦在仁德一帶找到狗，並把狗的照片傳給董婦，董婦心喜，雙方約在仁德某汽車旅館交狗時，董婦看到狗後，卻搖頭說「不是牠」，後來雙方合約到期，小狗還是不知去向。

董婦不滿，認為徵信社沒有盡力找狗還拿其他狗搪塞，報警怒告詐欺罪，但台南地檢署偵結後，認為徵信社人員沒有騙她，偵結處分不起訴，董婦不再提出再議，仍被台南高分檢駁回。

董婦另提民事告訴，向徵信社求償110萬元；高雄地方法院審理時，徵信社拿出上百張照片，證明搜索期間，一直有盡心盡力在找狗，且每天也有回傳派遣人力的簽名表給董婦確認，證明徵信社並沒有欺騙董婦；法官認為，根據雙方合約規定，並沒有約定「一定要找到狗」，加上董婦無法證明徵信社故意拿其他狗來搪在，因此認定董婦請求無理，判她敗訴，可上訴。

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