女通緝犯拒捕噴辣椒水攻擊 新北勇警忍痛飛撲壓制逮捕

新北市金山警分局金山派出所警員潘軒碩（左）遭通緝犯于女持辣椒水攻擊，眼睛、臉部受到灼傷，仍強忍眼睛刺痛及呼吸困難，奮力飛撲壓制于女後通報支援，待支援警力到場完成上銬。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/08 08:54

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山警分局警員日前在逮捕1名于姓女通緝犯過程中，突遭于女持辣椒水攻擊，警員強忍眼睛疼痛與呼吸困難，鍥而不捨追捕企圖逃跑的于女，最終將于女壓制在地，等待支援警力壓制逮捕；警訊後，將于女依妨害公務罪送辦後，遞解歸案。

新北市金山警分局金山派出所警員潘軒碩4日巡邏至金山區中山路時，見1名女子在超商前徘徊可疑，上前盤查遭拒，潘員遂利用手機拍攝該名女子的臉部，傳回給分局偵查隊利用人臉辨識系統查出，該名于姓女子竟有詐欺、毒品、竊盜等多項通緝，隨即拿出手銬欲上前逮捕。

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警方調查，潘員在逮捕于女過程中，于女不僅拒捕，還持隨身攜帶的辣椒水攻擊潘員，致潘員眼睛與臉部受到灼傷，潘員強忍眼睛刺痛及呼吸困難，追捕企圖逃跑的于女，奮力飛撲壓制于女後通報支援，待支援警力到場完成上銬逮捕，才至附近店家用水清洗雙眼，降低疼痛。警訊後，依妨害公務罪嫌將于女移送基隆地檢署偵辦，將于女遞解歸案。

潘員指出，他被辣椒水噴到眼睛時，不僅視線模糊，劇烈刺痛，還出現難以呼吸的感覺，但心想絕對不能讓通緝犯逃跑，奮不顧身將她壓制在地，直到支援到場逮捕于女後，才去找商家用水清洗眼睛緩解疼痛等症狀。

新北市金山警分局警員潘軒碩利用手機拍攝于姓通緝犯臉部，查出女子遭通緝後上前逮捕，遭于女趁隙持持辣椒水攻擊。 （記者林嘉東翻攝）

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