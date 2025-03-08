毒趴上涉嫌供毒致人死亡後棄屍 男子田炯宏被訴且裁定再延押禁見

吳姓男子參加毒趴暴斃，被同伴埋屍關西山區。（資料照）

2025/03/08 08:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕毒品人口且多次被通緝的男子田炯宏，被控跟王姓藥頭、吳姓男子等多人一起開毒趴，導致吳男施用他所提供的安毒後暴斃，田男為此夥同王男，共同把吳埋屍在新竹縣關西山區。新竹地院近期將由國民法庭開庭審理，而為防田男脫逃串供，院方裁定從下週二（11日）起再延長羈押田男2個月，期間依舊禁止接見、對外通信。

這起棄屍、埋屍荒山案，在去年5月底由彰化縣警局刑警大隊科偵隊攜手新竹縣新埔警分局偵查隊，報請新竹地檢署主任檢察官邱志平指偵後共同偵破，為了尋找到枉死還被棄屍荒野的吳男屍首，挖掘當天還一度由新北市警局警犬隊出動支援，上山搜尋屍體的正確埋棄點位。

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全案是彰化縣刑大科偵隊在溯源追查某毒品案時，意外從藥腳處獲悉，當時正勒戒中的王姓藥頭和因毒品案被通緝中的田炯宏，在2023年10月中曾和多人共同於苗栗市、死者租住處開毒趴。現場毒品來源指向田炯宏，而吳男則在施用後暴斃。因此田炯宏提議棄屍關西鎮南新里燥坑山區，王、田2人也實際聯手運屍和埋屍。

去年5月中下旬，彰化縣刑大科偵隊一獲悉前述線索立刻報請竹檢指揮，並與新埔分局偵查隊共組專案小組，借提王男偵訊突破後，在王男帶領下上山取屍，於連續開挖至少4個小時後，果然挖掘超過1公尺深，起出了尚未完全腐爛的1具男屍。

2地員警再共同找出跟吳男失聯數年的父親和胞兄，採檢2人檢體跟男屍比對後，確認死者就是竹東吳姓男子，全案宣告偵破，田男也在去年10月落網，隨即被聲押禁見、禁止通信且延押迄今。

竹檢近期依違反毒品危害防制條例之轉讓第1級和第2級毒品罪嫌、以及涉嫌藥事法第83條第2項前段的轉讓禁藥致人於死罪單獨起訴移審田男，其他涉案人則另行偵結。

有鑑於田男今年1月11日被延押維持禁見、禁止通信2個月就將期滿，新竹地院考慮他涉嫌重大，且轉讓禁藥致人於死是最輕本刑7年起跳的重罪，考慮田男曾有10次被通緝的紀錄，所以院方認為田男有逃亡之虞。

另外法官們也認為，田男就是否提供毒品給吳男、提供毒品的種類和數量、以及吳男施用毒品的種類及數量等前後供述不一，還跟本案其他證人的供述多有歧異，也有勾串證人之虞，所以認定田男有繼續羈押的必要。

院方裁定書也指出，法官在裁定第2度延押之前曾訊問田男，認為前述轉讓禁藥致人於死案的證據調查還沒完畢，更還沒有言詞辯論終結，使得延長羈押禁見、禁止通信的原因依然存在。

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圖右通往新竹縣關西鎮南新里燥坑山區的道路，雖然緊鄰著台3線卻是人跡罕至，就是田炯宏涉嫌夥同王姓男子共同埋屍吳男的棄屍點聯絡道。（資料照）

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