土地年租金每坪87元38載未調 承租人喊「惡鬼出沒」求法院凍漲

台南高分院判決地主可調漲嘉義大林天德寶宮土地租金至每坪317元。（記者王捷攝）

2025/03/08 08:30

〔記者王捷／台南報導〕嘉義大林鎮的天德寶宮，出租土地年租每坪87元，且38年未調，地主去年求漲，租戶主張該地「惡鬼出沒」應凍漲租金。一審嘉義地方法院判漲476元，但租戶不滿上訴，二審台南高等法院與一審同樣否定「鬧鬼說」，但將租金降至317元。

地主主張，租金從1987年起即未調整，該土地公告現值多年來大幅上漲，從每平方公尺2000元增至112年的1萬3000元，漲幅達6.5倍，但租金卻始終維持在低點，與市場行情嚴重脫節。

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但承租人強調，當地居民都是弱勢，因為在清朝、日治時期該處即被視為「台灣三大鬧鬼地之一」，因此當時居民建立天德寶宮奉祀神明，安撫亡魂。直至今日仍傳說有「惡鬼出沒」，被視為陰氣重的地方，夜晚漆黑一片，毫無商業活動，外地人避之唯恐不及，應維持低租金，加上大林糖廠停業後，社區經濟日漸沒落，無力負擔高額租金。

嘉義地方法院認為，依據民法442條及土地法第105條規定，裁定以申報地價年息6%計算租金，使租金從每坪年租87元調漲至476元，漲幅5.5倍。當地雖有沒落現象，但仍具基本生活機能，如學校、衛生所及商店，並非完全荒廢，因此承認地主調漲租金的合理性。承租人則以該地「台灣三大鬧鬼地之一」為由抗辯，聲稱居住價值低落，應維持低租金，但這說法無法作為法律依據。

承租人對於一審判決不滿提起上訴，台南高分院認定，雖然租金調整具有法律依據，但年息6%標準過高，可能造成承租人負擔過重，因此改判為年息4%，使每坪租金從87元調整至317元，漲幅縮減為約3.6倍。

不過，法院仍駁回「惡鬼出沒」說，認為這是主觀描述，無法作為租金計算標準，此外，法院考量目前承租人主要用於居住而非商業用途，因此應調整至合理水平，避免租金暴漲影響生活穩定，最終判決地主仍可調整租金，但幅度縮減，全案確定，不得再上訴。

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