人妻與老闆同上摩鐵遭跟拍 法官：錯位攝影看不出端倪

人妻與老闆同上摩鐵遭跟拍。（情境照）

2025/03/08 10:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕何姓男子懷疑妻子與老闆有染而找徵信社跟拍，發現二人到摩鐵開房，憤而求償百萬，妻子說當天是與老闆到摩鐵替員工辦住宿，徵信社根本就是以錯位方式攝影，而法官勘驗照片，發現確因拍攝者錯位，易生誤解，且實在也不能從照片看出什麼端倪，新竹地院判決駁回何男之訴。

何男說，與吳女婚姻幸福美滿，去年7月妻子無徵兆地拋夫棄子，經過聯絡娘家，僅知其獨自在外居住，又經委請徵信社查悉去年9月，妻子與老闆張男去汽車旅館開房休息，10月隻身帶著個人行李箱，到張男位於台中住處，然後同遊澳門，憤而對2人連帶求償100萬元。

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吳女則說，婚姻期間遭受先生言語辱罵及肢體施暴毆打成傷，有家事保護令事件在院，先生對婚姻不忠，外遇、包養、嫖妓樣樣來，有他跟女子光屁股的彩色照片，且夫妻現已離異。

她說徵信社跟拍到汽車旅館一事，是拍攝人員以錯位方式攝影，當天是因為公司要在台中展點，需要為工人辦宿舍，至於同遊澳門一事，就是同搭飛機而已，下機後各走各的。之前先生在社交軟體及聯絡其家人，放話恐嚇、要魚死網破。

法官勘驗照片，發現二人肢體完全沒接觸，目光也完全沒交會、彼此間仍面無表情，乍看以為倆人牽手，仔細再看，男生左手是握著自己的智慧型手機，不是握女生的右手，男生另一隻手是推自己的眼鏡，臉往右看，女生則目光向前，並邁開步伐、持續正向前行，在走自己的路，確實因為拍攝者錯位，易生誤解。

此外，1男1女進入汽車旅館停車場照片，兩人間明顯有距離、各走各的、各揹各的包，毫無交流，至於所謂澳門同遊，何男則未提出任何照片證明。

法官認為原告既未再提出其他證據，證明被告2人有侵害配偶權之逾越一般普通朋友社交行為或不正常往來之事實，其訴即無理由，應予駁回。

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