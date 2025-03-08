為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    董仔中投資詐騙慘噴3600萬 車手爽去日本玩8天

    搭建鐵皮屋業者誤中投資詐騙，被騙走3600萬。高雄警方逮捕詐團7嫌查扣相關證物。（民眾提供）

    搭建鐵皮屋業者誤中投資詐騙，被騙走3600萬。高雄警方逮捕詐團7嫌查扣相關證物。（民眾提供）

    2025/03/08 00:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕搭建鐵皮屋的黃姓業者及工廠陳姓老闆前後誤中投資詐騙話術，分別被詐3600萬、300萬元，高雄市警局少年隊循線逮獲29歲）吳姓男子為首的6男1女詐團成員共7嫌，其中1嫌到日本福岡爽玩8天，回國時在高雄機場落網。警方查扣點鈔機1台、權利讓渡書3張、外幣4萬6000元等證物。

    57歲黃姓業者以搭建鐵皮屋為業的，加入詐騙集團設的群組，去年7月到12月間，在大寮區12次面交投資現金給車手，共計被詐騙3600萬餘元。

    54歲工廠老闆陳男在去年9月間同樣落入詐團假投資陷阱，被騙走300萬元。警方得知他受騙不自知，上門勸阻時，他正將準備好500萬元現金擺在客廳，準備交給詐團。

    少年隊專案追查，在彰化拘提37歲陳姓女車手，循線鎖定主嫌吳男，狡猾的吳男不斷變換藏身處所，多次更換交通工具，警方準備收網時，他和友人去日本福岡爽玩8天，警方在吳男返回高雄小港機場拘提到案。

    吳男等7嫌經警方偵訊後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後裁定限制住居。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    工廠老闆準備了500萬要面交給車手，警方及時攔阻。（民眾提供）

    工廠老闆準備了500萬要面交給車手，警方及時攔阻。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播