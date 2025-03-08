董仔中投資詐騙慘噴3600萬 車手爽去日本玩8天

搭建鐵皮屋業者誤中投資詐騙，被騙走3600萬。高雄警方逮捕詐團7嫌查扣相關證物。（民眾提供）

2025/03/08 00:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕搭建鐵皮屋的黃姓業者及工廠陳姓老闆前後誤中投資詐騙話術，分別被詐3600萬、300萬元，高雄市警局少年隊循線逮獲29歲）吳姓男子為首的6男1女詐團成員共7嫌，其中1嫌到日本福岡爽玩8天，回國時在高雄機場落網。警方查扣點鈔機1台、權利讓渡書3張、外幣4萬6000元等證物。

57歲黃姓業者以搭建鐵皮屋為業的，加入詐騙集團設的群組，去年7月到12月間，在大寮區12次面交投資現金給車手，共計被詐騙3600萬餘元。

請繼續往下閱讀...

54歲工廠老闆陳男在去年9月間同樣落入詐團假投資陷阱，被騙走300萬元。警方得知他受騙不自知，上門勸阻時，他正將準備好500萬元現金擺在客廳，準備交給詐團。

少年隊專案追查，在彰化拘提37歲陳姓女車手，循線鎖定主嫌吳男，狡猾的吳男不斷變換藏身處所，多次更換交通工具，警方準備收網時，他和友人去日本福岡爽玩8天，警方在吳男返回高雄小港機場拘提到案。

吳男等7嫌經警方偵訊後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後裁定限制住居。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

工廠老闆準備了500萬要面交給車手，警方及時攔阻。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法