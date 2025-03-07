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    全聯倉儲大火遭質疑耐熱度不合格 庫板龍頭「可立穩」喊告

    全聯台中大肚倉儲大火引發庫板耐燃度爭議。（資料照，台中市消防局提供）

    全聯台中大肚倉儲大火引發庫板耐燃度爭議。（資料照，台中市消防局提供）

    2025/03/07 22:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕全聯台中大肚新建倉儲於去年12月19日大火，新建工程建物防火庫板遭質疑耐燃度不合格。對此，台灣庫板龍頭可立穩工程今天發表律師聲明表示，有業者透過媒體嚴重傷害商譽，由於冷凍庫並非起火原因、也不是防火區劃隔間肇禍，為圖惡意競爭利益指控汙衊，將循法律途徑捍衛自身權益、絕不寬貸。

    全聯台中大肚新建倉儲去年大火造成9死8傷慘劇，台中市環保局當時認為造成重大空污，依違反「空氣污染防制法」裁處施工廠商最高罰鍰500萬元，台中市府並依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停業。有媒體3月5日報導指稱倉儲號稱使用一級耐燃庫板（隔間建材），涉嫌造假，對此，可立穩工程發表律師聲明表示，妨害名譽暨誹謗罪嫌甚鉅，將循法律途徑捍衛自身權益，絕不寬貸。

    全聯於火警後聲稱倉儲使用一級耐燃庫板，爆料者指稱耐燃庫板偷工減料，主管機關也未嚴格抽查檢驗。對此，台中市消防局表示，已將完整火調報告交給檢察官偵辦，細節不便對外透露。

    可立穩強調，相關報導包括耐燃庫板爆造假、倉儲庫板耐燃度不合格，嚴重傷害商譽，檢調及消防鑑定持續調查，內文卻以尚未完工冷凍庫板為造成悲劇原因，意圖混淆社會視聽，將循法律途徑捍衛自身權益。

    可立穩工程晚間發表律師聲明，喊告惡意競爭利益指控汙衊。（讀者提供）

    可立穩工程晚間發表律師聲明，喊告惡意競爭利益指控汙衊。（讀者提供）

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