3/7今彩539頭獎開1注！800萬獎落桃園

3月7日開獎的第114000060期今彩539頭獎開出1注，第114000033期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/07 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月7日開獎的第114000060期今彩539頭獎開出1注，由桃園市龍潭區龍潭里龍興路8號的「億樂購彩券行」開出；第114000033期大樂透頭獎則摃龜。

第114000033期大樂透中獎號碼「05、07、26、30、40、48，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得4萬2777元；肆獎共99注中獎，每注可得1萬1944元；伍獎共1674注中獎，每注可得2000元；陸獎共2950注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬703注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2411注中獎，每注可得400元。

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第114000033期49樂合彩中獎號碼為「05、07、26、30、40、48」。四合摃龜；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2804注中獎，每注可得1250元。

第114000060期今彩539中獎號碼為「09、10、19、33、35」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共8444注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7491注中獎，每注可得50元。

第114000060期39樂合彩中獎號碼為「09、10、19、33、35」。四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共316注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3044注中獎，每注可得1125元。

第114000060期3星彩中獎號碼為「093」。壹獎共36注中獎，每注可得5000元。

第114000060期4星彩中獎號碼為「5348」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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