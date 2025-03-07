涉幫王大陸報復毆打Uber司機 四海幫「小阿俊」聲押禁見

檢方依教唆傷害等罪嫌聲押四海幫海英堂堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊。（資料照）

2025/03/07 21:46

〔記者王定傳／台北報導〕藝人王大陸涉教唆富二代友人游翔閔，找黑道教訓Uber連姓司機，接受游男請托的四海幫堂主「小阿俊」陳子俊，事發後潛逃；新北警方昨天傍晚逮捕陳子俊，新北地檢署今晚複訊後，依涉教唆傷害、違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見陳子俊。

檢警調查，王大陸去年4月18日從台北市大安區住處叫Uber，搭車回戶籍地信義區取物後返回住處；期間王大陸先是不滿司機連姓男子，疑似多繞路浪費時間，起了第一波口角，返程下車後，又因鑰匙掉在車上，猛敲車窗要連男開門，雙方第二波口角國罵互飆，王大陸返家後愈想愈氣，於是教唆游翔閔協助報復。

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游男一口答應，透過關係鎖定連男動向，並請陳子俊協助；陳涉吩咐旗下林等3名小弟，於4月25日晚間約9點，分乘兩車來到新北市中和跟蹤連男，連男駕車中注意到遭跟蹤，於是報警，林等3人以懷疑雙方有擦撞為由帶過，警方留了3人資料後讓雙方離開。

半小時後，3人再繼續跟蹤，在華中橋頭攔下連男，將他拉下車打一頓後走人，陳子俊也因「完成任務」，收到來自王大陸的3萬6000元紅包，全身多處瘀傷的連男又返回派出所講述遭遇，警方當下告知他有提告權利，連男表示要自行去驗傷後再來報案製作筆錄，司機雖兩度前往派出所，但未完成報案，這起事件原本將石沉大海，直到檢警偵辦王大陸涉躲避兵役案，才發現此事。

新北地檢署於3月4日指揮新北市刑大、永和警分局兵分4路搜索王大陸、游男住居處並拘提2人到案，訊後依教唆傷害等罪嫌聲押禁見，新北地院裁定王大陸500萬元交保並限制出境出海及住居，游嫌收押禁見；檢警繼續追查陳子俊行蹤，昨天傍晚將他逮捕。

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