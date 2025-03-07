東檢查察農會選舉賄選、軍人洩密案亮眼 最高檢表揚

2025/03/07 21:36

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東地檢署偵辦近期農會選舉查察、軍人洩密案獲最高檢表揚。其中，洩密案由政治作戰局及軍事安全總隊、憲兵指揮部極力協助下接連破案。然曾參與專案人員惋惜道，一度北上準備搜索總統府卻緊急喊停，案情因此斷線。

最高檢察署今天說，洩密案是由國防部政治作戰局接獲官兵主動檢舉後，擇由憲兵指揮部、基隆憲兵隊及軍事安全總隊共同調查，蒐證完備報請台東地檢署偵辦，共受理16 件16人，其中偵辦一起現役軍人交易洩漏軍事機密案，成果豐碩，最高檢因此請台東地檢署紀錄偵辦過程，詳為分析，傳承珍貴辦案經驗。

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據當時專案人員說，空軍志航基地樊姓士兵涉洩密，當時國安局展開長達1年的監聽才發現，網路或營區附近圍牆、發放的借款小額貸款廣告根本一開始就打算等軍人還不出錢便要求以情資交換，但情資重要性與否卻代表不同價碼，像樊姓士兵的位階只能從攪碎的文件中拼湊出訊息，被當成「接近垃圾等級」，也因此每次只能換到2、3千元不等代價抵債，後則靠樊某吸收其他成員。

檢方發現總統府有一憲兵疑遭到吸收，但據聞，當時台東地檢署主任檢察官帶領數名檢察官北上、手持搜索票準備搜索總統府前，當夜收到指示暫緩搜索，不久後該名憲兵退休，去年又發現3人涉案，其中1人為上尉，因涉嫌發展組織，移送花蓮高分檢續辦。

當時專案人員說，其中涉及總統府案件最為敏感、偵辦時間最長還經歷多位主任檢察官，但線索最終還是斷點難再追。

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