斥資1.3億！桃園大溪南雅派出所新廳舍 落成啟用

桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所因人員持續擴增，空間不敷使用，市府2021年規劃遷建廳舍至復興路66號，今舉行落成典禮。（記者黃政嘉攝）

2025/03/07 20:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所辦公廳舍，原位於大溪區康莊路，與大溪區戶政事務所共用大樓，因人員持續擴增，空間不敷使用。市府2021年規劃遷建廳舍至復興路66號，斥資1.3億元，外觀融合大溪地景，以綠建築木藝古城概念打造，歷經3年餘竣工，今舉行落成典禮。

市長張善政舉行落成啟用典禮表示，新廳舍位大溪舊城區核心地帶，假日旅遊人潮逐年遽增等因素，相對於治安、交通狀況均日趨繁忙。由於舊南雅派出所使用長達20年，員警數增加空間不敷使用，於是規劃遷建新辦公廳，經6次招標才順利發包，感謝施工團隊的努力，並設計出符合執勤需求的內部空間，並獲綠建築合格級標章，提升警察同仁服務效能，相信也進一步幫助當地治安、交通。

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市府警察局指出，新建廳舍為地下1層、地上3層，1樓為辦公及民眾洽公區，同時納入大溪守望相助中隊辦公空間，使警民力合作更為融洽；2、3樓則設置宿舍與交誼空間，提供執勤人員更完善的生活機能。夜間燈光設計則以暖色調為主，打破傳統公務機關冰冷形象，使派出所更具親和力，期望以「顧客導向」為出發的理念，提供鄉親一個舒適的洽公環境。

南雅派出所長孫獻徽表示，目前派出所人力約30人，遷來新廳舍後，空間從本來200多坪增至680坪，包含廳舍、警械設備都更完善，進一步提升辦公品質與效率。

設計新廳舍的吳旗清建築師事務所建築師潘駿銘表示，建物整體以綠建築木藝古城概念、融合大溪老街歷史文化背景及大溪木雕特色，以浮舟、燈塔造型，象徵警察守護人民，點亮治安、點亮大溪的精神，成為警廳舍主要設計意象，照明燈光以暖色調設計，內部盡量採用自然採光，讓警察機關更柔和地與在地住宅區結合。

桃園市大溪警分局南雅派出所新廳舍一樓辦公環境。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪警分局南雅派出所新廳舍備勤室。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪警分局南雅派出所新廳舍餐廳空間。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪警分局南雅派出所健身室空間。（記者黃政嘉攝）

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