精舍命案死者家屬發聲 質疑另有不可告人殺人動機

佛教文學作家王薀。（資料照，記者王定傳攝）

2025/03/07 19:42

〔記者張文川／台北報導〕佛學作家王薀（本名王江鎮）涉夥同精舍信徒，共同虐死蔡姓女信徒，死者蔡女的胞兄、胞姊等家屬，今天共同委任律師黃中麟代家屬發表聲明，家屬質疑王蕰等人是否僅出於金錢利益或另有不可告人的動機，請求法官徹查真相，嚴懲惡行，「還我妹妹一個公道」，也籲請政府正視監管地下宗教，以免悲劇一再上演。

全案台北地檢署昨依強制及傷害致死罪嫌，起訴王薀等13人，北院昨深夜裁定王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等4人續押禁見3個月。

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家屬聲明指出，妹妹（蔡姓女信徒）跟隨王蕰的道場20多年，長年不間斷參與水月草堂與中國人文生命科學永續發展協會的活動，無私奉獻投入金錢、勞力與時間，從未對王蕰有任何不敬之舉，與其他信徒也相敬如賓；20多年期間，她妹妹長年從事會計工作，表現優異，在公司當主管，平時他人有財務的問題，她也都熱心解答、樂於助人，與家人的感情也非常良好，非常關心家人，未有任何異狀，家屬真的很不捨。

家屬表示，「自從幾年前，王蕰策劃安排妹妹擔任他的私人會計後，一切就變調了」，王蕰在偵查中屢次聲稱是因妹妹處理離婚財產不當、公私帳務不清等原因，要『處罰虐死』我妹妹，身為家屬的我們感到極度痛心，且絕對無法接受這個理由」。

家屬提到，王蕰主持的宗教與道場一向神秘，信徒欲入派，還須經王蕰審查生辰八字，唯有經王蕰認可者方能入會，而且信徒多為社會高階職業人士，且道場內部事務對外界絕口不提，進入道場聽王蕰講授時，嚴禁拍照與錄影，「我妹妹以往皆忙碌於道場至深夜1、2點才返家，但我們卻難以了解實情」。

家屬質疑，王蕰每月都會要求信徒繳納「護持金」，累計金額動輒數百萬元，如今王蕰卻說因為金錢損失，就夥同其他信徒虐待我其妹妹而亡，「令人不禁質疑，王蕰等人的行為是否僅出於金錢利益，抑或另有不可告人的動機，對此，身為家屬的我們深感疑惑」。

家屬看到起訴書羅列王蕰及其他被告對亡妹施行的種種行為，宛如十大酷刑、人間煉獄般殘忍，「試問世間有誰能承受如此非人折磨？ 我妹妹無私奉獻二十餘年，將歲月與心力全數投入王蕰及其道場，與王蕰及其他被告情誼深厚，平日彼此關懷，互稱師兄弟妹，居然最終卻遭受王蕰集合十餘名信眾集體施壓，以剝奪飲食、限制休息、毆打辱罵等殘暴手段活活虐死」。

令家屬更加憤怒的是，這群人至今仍企圖以各種方式掩蓋罪行、規避刑責，「甚至遭逮捕後仍拒不認罪、不斷狡辯，泯滅人性的行徑實屬可惡至極，絕不可被寬恕」，懇請司法機關秉持公正，徹查真相，嚴懲惡行，「還我妹妹一個公道」，對所有參與者都處重刑，勿再讓其他善良的人們受到傷害。

家屬呼籲，類似地下宗教組織所引發的案件屢屢發生，造成無數家庭破碎與生命悲劇，身為受害家屬，殷切期盼政府能正視此類問題，積極研擬完善的監管機制，強化法律規範，對宗教團體的運作加以管理，避免不肖人士藉宗教名義從事違法行為，杜絕悲劇一再上演。

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