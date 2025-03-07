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    「偽造通聯記錄」騙拘票逮毒販！北市刑警下場曝光

    桃園地方法院（圖）判處王姓男子觸犯偽造文書罪，應執行有期徒刑2年。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院（圖）判處王姓男子觸犯偽造文書罪，應執行有期徒刑2年。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/07 18:46

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕王姓男子2022年在台北市政府警察局刑事警察大隊擔任偵查佐期間，偵辦冷姓男子、周姓女子涉嫌購買毒品案件時，偽造兩人與毒販的通聯紀錄而向桃園地檢署聲請拘票、搜索票，以利查緝毒販，桃園地方法院一審判決，認為王男觸犯偽造文書罪，應執行有期徒刑2年，還能上訴。

    桃檢調查，王男負責毒品查緝業務期間，為了追求績效，明知冷男、周女的通聯紀錄與他們檢舉毒販的內容不同，竟竄改通聯記錄後，再以偽造的通聯紀錄資料，向桃檢聲請拘票、搜索票，進而查緝冷男、周女檢舉的毒販；冷男甚至偽造與毒販的對話紀錄，自稱她與周女曾向對方購買毒品，並於指證毒販時，在桃檢偵查庭具結。

    桃檢調查過程中發現有異，追查後發現王男配合冷男、周女偽造通聯記錄等資料，依王男涉犯5次偽造文書罪、冷男涉犯誣告罪、周女涉犯偽證罪提起公訴。

    桃院今天判處王男應執行有期徒刑2年，冷男、周女分別判處6月、5月有期徒刑，法官認為，王男坦承編輯不實通聯紀錄，登載於偵查報告，並聲請核發拘票、核發搜索票，他雖辯稱其未造成損害，不構成犯罪，但他的行為已構成行使偽造準私文書、行使公務員登載不實公文書等罪，而他身為警察，竟為求績效而多次變造通聯紀錄，已動搖警察的信譽，陷司法機關於不義，敗壞國家法紀。

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