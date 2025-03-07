推年邁媽跌倒喪命、還刪監視器滅證 孽子認罪輕判4年6月

邱男推倒母親致死，台中地檢署求刑10年6月至12年6月，他坦承犯行，台中地院國民法官審理庭輕判4年6月。（記者張瑞楨攝）

2025/03/07 17:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市邱姓男子於去年（2024年）2月11日（大年初二），與媽媽發生口角，自稱是孽子的他，徒手推媽媽一把，導致罹患帕金森氏症、身體平衡原本就不佳的母親摔倒，頭部撞擊地面，顱骨出血死亡，他又刪除監視器畫面企圖湮滅證據，台中地檢署依家暴傷害致死罪起訴邱男，台中地方法院國民法官參與審理庭時，邱男坦承認罪，今天（7日）依傷害致死罪輕判4年6月，可上訴。

台中地檢署去年起訴指出，46歲的邱男與年邁父母同住於台中市潭子區，去年2月11日大年初二，雙方因生活瑣事起爭執，邱男氣怒之下，徒手推倒75歲年邁母親，又向母親咆哮「我是孽子」，邱母頭部撞擊地面，顱骨骨折、顱內出血與頭部外傷等，醫院搶救約2星期，因多重器官衰竭而不治，中檢依家暴傷害致死罪起訴邱男，具體求刑10年6月至12年6月。

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台中地院今年1月準備庭時，邱男即坦承認罪，這兩天台中地院國民法官參與審理庭時，邱男也承認犯行，聲明從輕量刑，但蒞庭檢察官則質疑，邱男見母親倒地，仍咆哮指自己是孽子，甚至謊報母親自己跌倒，企圖卸責給胞姊，不過，合議庭考量他最終認罪，輕判徒刑4年6月，可上訴。

台中地院今天傍晚指出，檢方求刑10年6月至12年6月，但一審量刑4年6月之因，是邱男當時一時情緒激動、心有不滿，徒手推倒而傷害母親，行為雖嚴重，但傷害手段，並無使用武器或工具攻擊母親，且僅推母親肩膀1下，無任何接續攻擊行為，客觀犯行與本案之罪的法定最輕本刑，是7年以上有期徒刑，如果再加重（傷害直系尊親屬致死，應加重二分之一），有情輕法重的情狀，且縱使量處最低刑度，仍顯然過重，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

台中地院強調，邱男僅因與母親口角感到不滿，推母親肩膀造成跌倒，頭部撞及地面後死亡，兼衡他於台中地院審理時能坦承犯行，另考量家屬的意見等一切情狀，量處4年6月。（17:36更新）

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