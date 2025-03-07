恆春鎮代會主席趙紀明慘了！開車衝撞核三廠大門屏檢出手

恆春鎮代會主席趙記明為衝撞核三廠大門行為鞠躬道歉。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/07 16:01

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕核三廠昨天因廠商施工切割廢棄鐵材不慎引發火警，屏東縣政府認為廠方未在第一時間通報，決定開罰10萬元，恆春鎮代會主席趙紀明甚至開車衝撞核三廠大門，引發外界議論，雖然趙宣稱只為表達不滿，也為自己的莽撞行為道歉，但屏東地檢署仍決定深入查辦，釐清是否涉及妨害公務或其他不法情事。

網路流傳趙記明曾為墾丁大街占地攤販護航影像，這次核三廠火警事件大動作開車衝撞核三廠大門，讓他再度躍上新聞版面，引起各界議論；雖然趙今天公開澄清他和黑道毫無關係，也沒有相關前科紀錄，希望外界不要以身上的刺青對他貼上流氓黑道標籤，不過這位地方民意機關龍頭一時恐難以擺脫爭議形象。

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屏東地檢署決定針對趙記明衝撞核三廠大門行為進行調查，檢察官今天指揮維護核三廠安全的保二總隊第四大隊第三中隊蒐證，釐清趙記明有無妨害公務等刑事不法情事；檢方強調核三廠為國家重要能源基礎設施，對保障國家能源安全有重大意義，任何形式的非法攻擊與破壞，都可能對周邊居民安全與社會穩定構成威脅，不容許任何暴力或非法手段，檢方將依法嚴查並追究刑事責任。

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