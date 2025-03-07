不爽晚上睡覺被影響 男子毒殺鄰居2狗稱死了就不吵了

陳男不滿鄰居飼養的犬隻吠叫影響睡眠，投放摻農藥食物毒殺兩隻狗，被台南地院依動保法及毀損罪判處3個月徒刑，併科罰金25萬元。（記者王捷攝）

2025/03/07 16:27

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子不滿鄰居兩隻狗整天叫影響他睡覺，拿農藥加入食物內毒殺兩狗，違反動物保護法案件，他卻聲稱狗死了就不吵了，台南地方法院認為他不尊重生命，判處3個月徒刑，併科25萬元罰金。

去年3月間，陳男因不滿鄰居養的狗吠叫影響睡眠，將摻有農藥托福松的食物裝入塑膠袋，投放至鄰居住家附近，引誘犬隻食用，導致牠們於翌日凌晨毒發死亡。

請繼續往下閱讀...

南院以監視器畫面、毒餌及犬隻胃內容物照片，以及農業部農業藥物試驗所檢驗報告等證據，認為陳男違反動保法，且鄰居飼養的犬隻都掛有項圈，顯然為家犬而非流浪犬，陳男很難推託不知情，但是陳男卻辯稱，他是放老鼠藥，不是農藥，而且只是想讓狗不吵，沒有想要讓狗兒死亡。

不過法官依據陳男的偵訊內容認為，他有殺狗的故意，因為他供稱「知道牠們吃了就會死掉，就不會吵了」，因此法院依動保法及毀損罪規定，認定陳男以一行為同時侵害2隻犬隻生命權益及飼主財產權，構成想像競合犯，應從一重罪論處。

依據動保法第12條第1項前段「不得任意宰殺動物」之規定，如果導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失者，可依同法第25條第1項處罰2年以下徒刑或拘役，並可併科罰金20萬至200萬元。但考量陳男沒有前科，案發後坦承犯行，並表示願意賠償，不過與鄰居未能達成和解或損害賠償，判處3個月徒刑，併科25萬元罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法