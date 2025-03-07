彰化噁心男仲介出示保險套 勒索女同行逼上床

陳姓仲介出示保險套，威脅女同行給2萬元「或者那個」，法官依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金確定。（示意圖）

2025/03/07 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣陳姓男子是房地產仲介人員，他卻騷擾同行的小芳，不斷傳訊息約她見面，還以要檢舉小芳等威脅之詞，要小芳選擇「給2萬元或者那個」，小芳反問「那個是什麼？」，陳男出示保險套，暗示要與他發生性關係（俗稱約炮），小芳怒而報警。彰化地院審理時，陳男否認犯行，一審依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金，檢方上訴二審指小芳身心受創嚴重，精神崩潰失眠，一審量刑太輕，二審認為一審量刑適當而駁回，全案判決確定。

判決書指出，彰化縣陳姓男子從事房屋仲介工作，認識同行女子小芳（化名），2022年6月起，不顧小芳拒絕及表達厭惡之意，仍持續以通訊軟體LINE，傳送訊息及撥打電話給小芳，一再要求約會吃飯見面，還威脅小芳說，要向小芳任職的房地產仲介公司檢舉小芳，威脅小芳見面、請客、交付2萬元或發生性行為。

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2022年7月24日下午，陳男約小芳在彰化縣一家超商見面，一再出示自己置放在手機背面的保險套，威脅、暗示小芳與她發生性行為，或是給付2萬元，否則要對小芳不利或繼續騷擾之，小芳心生畏懼而報警，台中地檢署依跟蹤騷擾等罪名起訴。

彰化地方法院審理時，陳男坦承約小芳在超商見面，但沒有拿保險套，或暗示小芳與他發生性行為，不過，法官勘驗小芳當時的錄音，陳男一直要小芳，「可以選擇給付2萬元或者那個」，小芳表示「那個是什麼？」，陳男答說，「我都拿給妳看過，妳怎麼一直問我要什麼」，足以顯示陳男辯詞不足採信，騷擾小芳之說應為可信。

彰化地院一審依跟蹤騷擾罪判處陳男2月徒刑，可易科罰金，檢方不服判決，上訴高等法院台中分院二審，並指陳男長年累月跟蹤騷擾，導致小芳精神崩潰無法入眠、無法正常工作而身心受創，陳男矢口否認犯行，態度惡劣，一審量刑太輕，請求撤銷改判。

二審則認為，一審量刑未逾越法定刑度，檢方指稱被害人小芳身心受創嚴重，陳男不認罪等，一審已經在量刑中有所審酌，駁回檢方上訴，維持2月原判決，全案確定。

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