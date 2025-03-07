為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化噁心男仲介出示保險套 勒索女同行逼上床

    陳姓仲介出示保險套，威脅女同行給2萬元「或者那個」，法官依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金確定。（示意圖）

    陳姓仲介出示保險套，威脅女同行給2萬元「或者那個」，法官依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金確定。（示意圖）

    2025/03/07 16:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣陳姓男子是房地產仲介人員，他卻騷擾同行的小芳，不斷傳訊息約她見面，還以要檢舉小芳等威脅之詞，要小芳選擇「給2萬元或者那個」，小芳反問「那個是什麼？」，陳男出示保險套，暗示要與他發生性關係（俗稱約炮），小芳怒而報警。彰化地院審理時，陳男否認犯行，一審依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金，檢方上訴二審指小芳身心受創嚴重，精神崩潰失眠，一審量刑太輕，二審認為一審量刑適當而駁回，全案判決確定。

    判決書指出，彰化縣陳姓男子從事房屋仲介工作，認識同行女子小芳（化名），2022年6月起，不顧小芳拒絕及表達厭惡之意，仍持續以通訊軟體LINE，傳送訊息及撥打電話給小芳，一再要求約會吃飯見面，還威脅小芳說，要向小芳任職的房地產仲介公司檢舉小芳，威脅小芳見面、請客、交付2萬元或發生性行為。

    2022年7月24日下午，陳男約小芳在彰化縣一家超商見面，一再出示自己置放在手機背面的保險套，威脅、暗示小芳與她發生性行為，或是給付2萬元，否則要對小芳不利或繼續騷擾之，小芳心生畏懼而報警，台中地檢署依跟蹤騷擾等罪名起訴。

    彰化地方法院審理時，陳男坦承約小芳在超商見面，但沒有拿保險套，或暗示小芳與他發生性行為，不過，法官勘驗小芳當時的錄音，陳男一直要小芳，「可以選擇給付2萬元或者那個」，小芳表示「那個是什麼？」，陳男答說，「我都拿給妳看過，妳怎麼一直問我要什麼」，足以顯示陳男辯詞不足採信，騷擾小芳之說應為可信。

    彰化地院一審依跟蹤騷擾罪判處陳男2月徒刑，可易科罰金，檢方不服判決，上訴高等法院台中分院二審，並指陳男長年累月跟蹤騷擾，導致小芳精神崩潰無法入眠、無法正常工作而身心受創，陳男矢口否認犯行，態度惡劣，一審量刑太輕，請求撤銷改判。

    二審則認為，一審量刑未逾越法定刑度，檢方指稱被害人小芳身心受創嚴重，陳男不認罪等，一審已經在量刑中有所審酌，駁回檢方上訴，維持2月原判決，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播