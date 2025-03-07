調查局肅貪大將樓仁健接花蓮站主任 曾與傅崐萁交過手

調查局今上午發布一波新人事命令，花蓮縣調查站主任及副主任均換人，其中，花蓮縣調站主任由肅貪大將、台北市調查處中正站主任樓仁健接任。圖為調查局。（資料照）

2025/03/07 15:32

〔記者林慶川／台北報導〕調查局今上午發布一波新人事命令，花蓮縣調查站主任及副主任均換人，其中，花蓮縣調站主任由肅貪大將、台北市調查處中正站主任樓仁健接任；據了解，傅近年來與中國來往密切，屢衝撞國安紅線，而樓早年偵辦一起內線交易案時曾與他交手過，此人事案劍指傅崐萁的意味相當濃厚。

此次人事案僅有4人異動，分別是花蓮縣調查站主任李德財調台東縣駐區督察、副主任洪金龍調屏東縣調查站主任，新任花蓮縣站主任及副主任，分由樓仁健、嘉義市調查站秘書許慧卿接任，因為花蓮站主任及副主任同時換人，今引發調查局基層議論，甚至有人懷疑是不是有人「出事了」。

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也因此，調查局長陳白立今天特地發出公開信給各級主管釋疑，除肯定李、洪兩人任內對於團隊管理及案件執行均有卓越貢獻外，並強調，此人事調整是基於「強化花蓮縣調查站的業務運作與職能發揮」。

熟知此人事安排的調查局官員指出，花蓮站是獨立站，同時換掉站主任及副主任，相當不尋常，背後確實也有特殊考量。

據了解，國民黨立委傅崐萁近年來與中國官方來往密切，上個月率團赴香港，未經政府授權，卻自稱代表台灣中央政府，與中、港官員洽談觀光，去年4月底也曾率領國民黨17名立委訪問中國，分別會見中國全國政協主席王滬寧、中國文化和旅遊部官員，返台後即遊說直航事宜，被國安系統認為已觸及國安紅線。

調查局官員指出，因調查局肩負維護國家安全任務，傅除了立法院外，大多時間人是在花蓮，調查局長陳白立認為有必要強化該地區的國安，貪瀆及經濟犯罪等情資發掘及蒐報，才指派與花蓮縣沒有地緣關係，辦案經驗豐富的樓仁健接任花蓮縣站主任，因此，此人事案某一層面來說，也是具有約制傅崐萁的意圖。

樓仁健是調查班33期結業，曾任台北市調查處肅貪科長、中正調查站主任，曾偵辦關務署台北關員黃明皇及熊東瀾等人涉嫌包庇走私案、聲寶公司董事長陳盛沺涉嫌內線交易案、南港輪胎公司名譽董事長林學圃涉嫌炒作案，上櫃浩騰科技公司炒作案等案件，其中浩騰科技公司負責人陳萬添炒作案，曾發現傅崐萁利用投資公司參與其中。

許慧卿則是調查班41期結業，曾於台北市調查處財經組、新北市處機動站擔任經濟犯罪防制工作案件承辦人，亦於經濟犯罪防制處企業肅貪科審核指導重大經濟犯罪及證交法案件，曾承辦甯嘉公司違反銀行法案、聯電公司違反證交法案等。

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