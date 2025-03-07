台南路倒男大鬧急診室判6個月

台南王姓男子不滿救護車未送返家，在急診室辱罵護理師、揚言持刀攻擊並砸玻璃門，影響醫療秩序，法院依醫療法判刑6個月，併科罰金3萬元。（記者王捷攝）

2025/03/07 15:20

〔記者王捷／台南報導〕王姓男粗工不滿路倒後被載進醫院，不滿救護車沒載他回家，對醫護人員罵三字經、摔工程帽，還揚言要拿刀回來攻擊，並二度打119要救護車載他回家，台南地方法院依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元。

2023年7月間清晨，王男因為路倒在早餐店門口，早餐店員工向119報案，救護人員把王男送到高雄榮民總醫院台南分院檢查，他清醒後，醫院告知王男身體沒有大礙，但王男得知要自己返家，沒有救護車送他回家，突然暴怒辱罵護理師，甚至揚言持刀攻擊，並用工地帽砸玻璃門，影響醫療秩序並造成醫護人員恐慌。

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護理師請王男離開，不要在醫院鬧事，但是王男拒絕離去，竟再度撥打119要求救護車載他回家，當時急診室內仍有其他病患需照顧，值班護理師請王男到醫院外面等待，不料王男勃然大怒，當場以台語辱罵三字經，並大聲揚言「要回家拿刀來攻擊」，隨後拿起工地帽砸向急診室玻璃門。

醫院見王男情緒失控，才報警處理，台南地檢署後依醫療法、刑法恐嚇危害安全罪及公然侮辱罪起訴，審理時王男辯稱「當下意識不清，不記得發生什麼事」，並否認辱罵及恐嚇護理師。

然而，從監視錄影畫面看來，王男確實有辱罵三字經並揚言攻擊，還有摔安全帽砸玻璃等行為，認定王男妨害醫護人員執行業務，此外，王男不是第一次在醫院失控，2020年時他在同間醫院，因類似行為被判刑2個月，執行後不久又再犯，顯示對刑罰缺乏反省，考量其累犯事實，法官依醫療法判處其有期徒刑6個月，並併科罰金3萬元。

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