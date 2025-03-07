七旬老嫗愛上男網友遭騙投資虛擬貨幣 抵押2房產挨詐4700餘萬

七旬徐姓老嫗愛上男網友投入4737萬餘元購買虛擬幣血本無歸。基隆地檢署今天將假幣商、車手、車手頭與居中媒介融資業者依共同涉犯詐欺罪起訴，並向法院求處重刑。（記者林嘉東攝）

2025/03/07 16:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕北部一名七旬徐姓老嫗誤信網路交友，禁不起男網友每天噓寒問暖等連番溫情攻勢，掏光積蓄投資虛擬貨幣，再把2間房子拿去抵押貸款，共投入4737萬餘元購買虛擬幣，還要向兒子借錢繼續投資，直到兒子勸阻才知受騙上當。基隆地檢署指揮警調溯源連逮詐團成員包括假幣商、車手、車手頭與詐騙被害人抵押房產向金主融資的業者等6人，今天偵結將張姓男子等6人依涉犯共同詐欺罪起訴，並向法院求處重刑。

北部一名74歲徐姓婦人，去年5月間在LINE上結識自稱許姓男子的網友，經過許男每天噓寒問暖，墜入情網，對方開始鼓勵徐婦投資虛擬貨幣，並向她分享多年投資虛擬貨幣泰達幣經驗，徐婦不疑有他，把積蓄全投入購買泰達幣，對方發現她帳戶裡面已經沒錢，慫恿她把2間房子陸續拿去抵押共貸得4400萬元，徐婦累計至10月共購得148萬362顆泰達幣USDT（以匯率32元換算，至少台幣4737萬1584元）。

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對方得知徐婦已無房產，又慫恿她去向親友借款投資，徐婦像中邪般，乖乖聽從對方指示，轉而向兒子借款投資，家人察覺有異追問徐婦投資標的後，不斷勸阻，徐婦才恍然大悟，痛哭上了愛情騙子的當，投入的畢生積蓄、與2間房產，甚至血本無歸。

詐團在掏空徐婦財產後，再以相同手法慫恿40多歲邱姓女子與50多歲楊姓婦人投資虛擬貨幣泰達幣獲利，邱女、楊女也難敵男網友愛情攻勢，在投入220萬與196萬後，再分別把房子拿去抵押，又貸得250萬與230萬元貸款投資購買泰達幣，直到無法兌現，始知受騙。

案經調查局台北市調處與基隆市警三分局獲報後，報請基隆地檢署檢察官李承晏指揮偵辦數月，溯源陸續逮到加入詐團的張姓、蘇姓2名虛擬貨幣幣商，洪姓與尹姓車手，及洪姓車手頭、及詐欺被害人抵押房產給金主的柯姓男子等6人後向法院聲押獲准。基隆地檢署在張等人羈押屆滿前，依張姓男子等6人共同犯詐欺取財罪起訴，並建請法院從重量刑。

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