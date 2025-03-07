為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄驚見4輛「砂石車集團」闖紅燈 惹民眾怒罵、警也稱少見

    4輛砂石車集體衝紅燈犯眾怒。（民眾提供）

    4輛砂石車集體衝紅燈犯眾怒。（民眾提供）

    2025/03/07 14:53

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕社群網站今（7）日流傳一段交通違規影音，4輛「砂石車集團」在高雄車水馬龍路口集體闖紅燈，嚇得其它汽機車紛紛閃避，民眾怒罵：「太誇張了！」連員警都說，這是大路口，很少有這樣闖紅燈，左營分局表示，4輛違規砂石車將逕行舉發。

    原PO在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享影片，昨天夜間8時許有4輛砂石車集體闖紅燈，畫面上顯示其它汽機車不敢妄動，或閃避讓砂石車通過了，才依號誌通過路口。

    新北市土城區甫發生砂石車闖紅燈撞死機車騎士意外，該段離譜影片引爆網友怒火，大罵「到底想要毀掉多少家庭，請不要再讓人民對砂石車駕駛觀感不好了」、「這種比機車沒待轉還危險，警察怎麼不取締，非要撞死人輿論壓力才來大執法。」

    左營分局表示，該事件發生在左營區大中一路與民族一路口，有4輛砂石車衝紅燈通過路口，尚未接獲相關報案。

    經檢視影片內容，該4輛砂石車已分別違反道路交通管理處罰條例第53條1項「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰」及2項「前項紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰」，左營分局將依影片內容查明違規車輛，依法逕行舉發。

    左營分局表示，防制聯結（砂石）車違規為交通執法重點工作，將持續各主要路段違規取締作為。今年起本分局已告發大型車各項違規621件，警方持續加強取締，保護用路人的安全。

    4輛砂石車集體闖紅燈，民眾怒批：「太誇張了！」（民眾提供）

    4輛砂石車集體闖紅燈，民眾怒批：「太誇張了！」（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播