高雄驚見4輛「砂石車集團」闖紅燈 惹民眾怒罵、警也稱少見

4輛砂石車集體衝紅燈犯眾怒。（民眾提供）

2025/03/07 14:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕社群網站今（7）日流傳一段交通違規影音，4輛「砂石車集團」在高雄車水馬龍路口集體闖紅燈，嚇得其它汽機車紛紛閃避，民眾怒罵：「太誇張了！」連員警都說，這是大路口，很少有這樣闖紅燈，左營分局表示，4輛違規砂石車將逕行舉發。

原PO在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享影片，昨天夜間8時許有4輛砂石車集體闖紅燈，畫面上顯示其它汽機車不敢妄動，或閃避讓砂石車通過了，才依號誌通過路口。

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新北市土城區甫發生砂石車闖紅燈撞死機車騎士意外，該段離譜影片引爆網友怒火，大罵「到底想要毀掉多少家庭，請不要再讓人民對砂石車駕駛觀感不好了」、「這種比機車沒待轉還危險，警察怎麼不取締，非要撞死人輿論壓力才來大執法。」

左營分局表示，該事件發生在左營區大中一路與民族一路口，有4輛砂石車衝紅燈通過路口，尚未接獲相關報案。

經檢視影片內容，該4輛砂石車已分別違反道路交通管理處罰條例第53條1項「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰」及2項「前項紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰」，左營分局將依影片內容查明違規車輛，依法逕行舉發。

左營分局表示，防制聯結（砂石）車違規為交通執法重點工作，將持續各主要路段違規取締作為。今年起本分局已告發大型車各項違規621件，警方持續加強取締，保護用路人的安全。

4輛砂石車集體闖紅燈，民眾怒批：「太誇張了！」（民眾提供）

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