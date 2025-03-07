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    首頁　>　社會

    漁船不敵猛浪拍打翻覆 澎湖84歲老船長落水獲救

    望安鄉代理鄉長洪棟霖，指示望安馬公服務處人員前往醫院探視老船長。（望安鄉公所提供）

    望安鄉代理鄉長洪棟霖，指示望安馬公服務處人員前往醫院探視老船長。（望安鄉公所提供）

    2025/03/07 14:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4日鋒面過境，澎湖突然烏雲籠罩，雷雨大作，更颳起10級以上強陣風，在將軍海域作業的2艘漁船不敵強風翻覆，2名船長都落水獲救，但其中1名84歲老船長因嗆水不適，5日前往衛生所就醫，緊急申請後送澎湖本島就醫。 除陳佩真議員第一時間派助理隨行協助外，澎湖區漁會及望安鄉公所都派員前往醫院探視。

    4日下午5時許，將軍大塭南面海域，2艘漁船作業中突遭遇刨狀雷雨帶，海面颳起10級強陣風，漁船不敵猛浪拍打翻覆，漁長連忙跳海求救 ，「新富勝」許姓船長通報安檢單位，消防弟兄獲報立即出動協助救援，並將翻覆船隻拖帶回港。 其中「三中」84歲的陳姓老船長，因在海上翻船，疑似有吸入海水呼吸困難，緊急申請直昇機醫療後送三總澎湖分院。

    由於陳姓船長沒有家人陪同，陳佩真議員派助理隨行協助。陳姓老船長女兒事發後，也立即由台灣搭機趕回，協助照料老父親。

    澎湖區漁會總幹事蔡月嬌前往三總澎湖分院探視陳嗣雄，並轉發慰問金。

    今（7）日望安鄉代理鄉長洪棟霖，也指示望安馬公服務處人員，攜帶水果等探視陳姓老船長，並指示提供相關就醫及申請理賠協助。

    澎湖區漁會總幹事蔡月嬌，前往三總澎湖分院探視嗆水送醫船長。（澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會總幹事蔡月嬌，前往三總澎湖分院探視嗆水送醫船長。（澎湖區漁會提供）

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