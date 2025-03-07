嘉市大雅路流動式測速惹議 大學生臨停拍照上網po文提醒竟遭警盤查

嘉義市警方6日在大雅路流動式測速取締違規，大學生拍照後，迴轉到對面路邊臨停，遭員警盤查質疑不合法。（資料照）

2025/03/07 15:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市大雅路一段行車限速50公里，因交通事故頻繁，嘉義市警察局第二分局規劃在該路段設移動式測速，昨晚一名大學生路過拍攝測速照相機後，迴轉到對面路邊臨停，用手機上網貼文提醒用路人注意，遭員警態度強勢要求出示證件、告知人別資料盤查，他質疑警方盤查不符合警察職權行使法規定，痛批警方找麻煩。

嘉市第二警分局回應，警備隊員警6日晚間8點多，在大雅路段執行測速照相勤務，發現有民眾於現場拍攝測速照相設備，迴轉停滯路旁等異常行為，為維護員警執勤安全，依警察職權行使法第6條，合理懷疑有犯罪之虞予以盤查及查證身分。經查證該民眾身分無虞後，隨後任其離去。

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王姓大學生表示，昨晚在大雅路一段由西往東、市區往番路方向看見有測速照相告示牌，對測速照相機拍照後，在路口迴轉到對向車道旁臨停，欲在臉書貼文提醒用路人注意，他都沒有違規，卻遭員警上前要求出示證件、告知人別資料盤查，他不同意，員警語帶威脅說如不出示證件，將帶往派出所調查，他被迫出示證件。

王姓大學生說，他沒有違法行為，並未有符合警察職權行使法可盤查行為，且員警多次提及「你沒怎樣」、「給證件查一下」，最後以車燈會影響對向車輛理由及依社會秩序維護法進行盤查，他要求員警製作「異議單」、（民眾異議紀錄表）、告知編號，員警均未提供，認為警方不專業還找民眾麻煩，應道歉。

事後大學生將此番盤查遭遇在臉書社群貼文分享，引發網友共鳴，留言「擋人財路」、「妨礙到政府賺錢了」、「不意外」，謝謝他提供測速照相資訊。

大學生昨晚路邊臨停，打算在臉書貼文提醒民眾有測速照相，被員警盤查、要求出示證件。（民眾提供）

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