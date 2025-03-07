新北近3年火災多因電氣 鑑定會強化專業公信力

新北市政府今天召開年度火災鑑定會，頒發各領域專家委員們聘書，強化鑑定專業。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/07 14:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天召開年度火災鑑定會，除發給主任委員陳崇岳等人聘書，也提出近3年來，新北市火災起因以電氣因素最高，呼籲民眾家戶、工廠用電安全，避免過載釀災，也以新興能源儲能設備研討，透過消防、化學等領域專業交流，精進火災勘察技術，強化新北市火災鑑定會專業公信力。

新北市今天的火災鑑定會在市政府9樓決策指揮中心召開，由於火災鑑定結果涉及法律規範、公共安全及社會責任等多方面的課題，新北市人口為全國最多，火災預防與應對工作趨向精細與周全，加強保障民眾權益。

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而新北火災鑑定會成立20餘年，由消防、化學、鑑識、機械、土木、電力、工業、物理、刑事等領域專家學者組成，期間協助鑑定八仙塵爆等多起社會矚目、法院囑託大小案件，也促成新北市率全國之先，成立最先進火災鑑識中心，通過國際認證核可，為新北市火災調查成長茁壯的重要幕後推手。

新北市火鑑會中，也分析近3年起火原因仍以電氣火災最高，其中又家電產品火災居首，因應社會及數位加速發展，鋰電池火災更有逐年增加趨勢，影響民眾生命財產安全甚鉅，今年新聘法制局消保官陳思純擔任法律委員；同時邀來台電研究所組長江榮成，以「儲能櫃現況與面臨之挑戰」為研討主題，加強委員陣容及透過各領域的專家意見交流，提升新北市火災鑑定技術及品質。

新北市消防局長陳崇岳表示，火災鑑定會首要任務為協助消防機關火災調查鑑定更為公正客觀，借重委員的專業知識及豐富經歷，秉持科學、專業、公信，共同攜手精進本市火災原因調查技術及品質，也可支援國內大小火災鑑定。

新北市政府今天召開年度火災鑑定會，副市長朱惕之（左）頒發主委聘書給消防局長陳崇岳（右），強化鑑定專業。（記者吳仁捷翻攝）

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