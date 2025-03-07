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    首頁　>　社會

    台中火力發電廠一個月兩度火警 台電：加強設備檢查與安全防護

    台電台中發電廠燃氣進出水暗渠工程火警，火勢一度猛烈。（讀者提供）

    台電台中發電廠燃氣進出水暗渠工程火警，火勢一度猛烈。（讀者提供）

    2025/03/07 12:56

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台電台中火力發電廠（中火）場外燃氣進出水暗渠工程，今天上午10時6分傳出火警，火勢於10時59分撲滅，所幸未造成人員受傷，由於中火四號機鍋爐於2月13日晚間起火，不到一個月接連工安火警，台電強調，加強設備檢查與安全防護，確保電力供應穩定。

    台電中部施工處表示，今天上午10時許在台中電廠中央路底（第六工作面）進行鋼筋切割，施工過程產生火花不慎造成周遭暗渠塑膠模板起火燃燒，立即於通報台中港務消防隊、台中電廠消防隊及中龍公司消防隊出動人車協助滅火，於上午10時45分控制並撲滅火勢，燃燒面積約150平方公尺，相關損失鋼筋及模板金額仍在預估。

    由於2月13日晚間7時許，中火四號機鍋爐室水泵起火，燃燒潤滑油火光噴出，大量電線絕緣表皮受到波及，消防隊處理殘火至當晚10時半才完全熄滅，燃燒面積100平方公尺，廠區不到一個月接連火警，引發居民疑慮。

    台電表示，火警未造成人員傷亡，也未影響整體系統供電，相鄰機組未受影響，已依規定通報相關機關，後續將加強設備檢查與安全防護，確保電力供應穩定。

    台中發電廠燃氣進出水暗渠工程，燃燒面積約150平方公尺。（讀者提供）

    台中發電廠燃氣進出水暗渠工程，燃燒面積約150平方公尺。（讀者提供）

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