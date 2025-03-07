慘了！自小貨車熄火卡平交道 勾壞遮斷桿肇逃被發現無照駕駛

彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

2025/03/07 13:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市泰和路鐵路平交道昨天（6日）遭自小貨車撞壞遮斷桿，警方獲報追查，賴姓司機疑似操作不當，自小貨車在鐵軌熄火，車斗因而勾到剛放下來的遮斷桿造成斷裂，賴男帶走斷桿就離去，由於賴男闖平交道肇事又逃逸，又被查到5年內無照駕駛2次以上，一口氣吞下3張罰單，至少要繳4萬元罰款。

彰化警分局泰和派出所表示，昨天接獲台鐵彰化號誌分駐所報案，指稱泰和平交道遮斷桿昨天上午9點遭到自小貨車撞斷，立即調閱監視器畫面，以車牌追人，通知賴姓男子（48歲）到案說明。

請繼續往下閱讀...

警方指出，賴男自稱他開車行經平交道，因為車子熄火，重新發動時，就已經聽到平交道的鳴笛聲，正當車子要離開，遮斷桿已經放下，才會被小貨車的車斗所勾到，造成遮斷桿斷裂，剛好有路過的機車騎士把車斗上的遮斷桿拿開，賴男才下車撿起來，直接把斷掉的遮斷桿放在車斗，就自行離去。

警方強調，根據賴男說法，已違反道路交通處罰條例第54條1項1款，遮斷器開啟放下，闖平交道因而肇事，可開罰15000元到60000；由於賴男得知斷桿，並未依規定報案就逃逸，違反道交條例第62條1項，可開罰1000到3000元。加上賴男在5年內無照駕駛2次以上，違反道交條例第21條2項，可開罰24000元。

警方調查發現，賴男自小貨車的車斗都載著建築工地的工具，事發當時，賴男也頭戴安全帽在開車，推測可能是昨天下雨，賴男戴著安全帽出入工地，才會直接戴著安全帽就坐上自小貨車就開車。

彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

司機下車把遮斷桿撿起放在車斗就自行離去。（民眾提供）

彰化市泰和路平交道前有多面告示牌，提醒用路人要遵守規定。（民眾提供）

賴姓男子駕駛自小貨車行經彰化市泰和路平交道，勾壞遮斷桿就自行離去。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法