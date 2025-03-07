為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慘了！自小貨車熄火卡平交道 勾壞遮斷桿肇逃被發現無照駕駛

    彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

    彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

    2025/03/07 13:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市泰和路鐵路平交道昨天（6日）遭自小貨車撞壞遮斷桿，警方獲報追查，賴姓司機疑似操作不當，自小貨車在鐵軌熄火，車斗因而勾到剛放下來的遮斷桿造成斷裂，賴男帶走斷桿就離去，由於賴男闖平交道肇事又逃逸，又被查到5年內無照駕駛2次以上，一口氣吞下3張罰單，至少要繳4萬元罰款。

    彰化警分局泰和派出所表示，昨天接獲台鐵彰化號誌分駐所報案，指稱泰和平交道遮斷桿昨天上午9點遭到自小貨車撞斷，立即調閱監視器畫面，以車牌追人，通知賴姓男子（48歲）到案說明。

    警方指出，賴男自稱他開車行經平交道，因為車子熄火，重新發動時，就已經聽到平交道的鳴笛聲，正當車子要離開，遮斷桿已經放下，才會被小貨車的車斗所勾到，造成遮斷桿斷裂，剛好有路過的機車騎士把車斗上的遮斷桿拿開，賴男才下車撿起來，直接把斷掉的遮斷桿放在車斗，就自行離去。

    警方強調，根據賴男說法，已違反道路交通處罰條例第54條1項1款，遮斷器開啟放下，闖平交道因而肇事，可開罰15000元到60000；由於賴男得知斷桿，並未依規定報案就逃逸，違反道交條例第62條1項，可開罰1000到3000元。加上賴男在5年內無照駕駛2次以上，違反道交條例第21條2項，可開罰24000元。

    警方調查發現，賴男自小貨車的車斗都載著建築工地的工具，事發當時，賴男也頭戴安全帽在開車，推測可能是昨天下雨，賴男戴著安全帽出入工地，才會直接戴著安全帽就坐上自小貨車就開車。

    彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

    彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

    彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

    彰化市泰和路鐵路平交道昨天遭自小貨車撞壞遮斷桿。（民眾提供）

    司機下車把遮斷桿撿起放在車斗就自行離去。（民眾提供）

    司機下車把遮斷桿撿起放在車斗就自行離去。（民眾提供）

    彰化市泰和路平交道前有多面告示牌，提醒用路人要遵守規定。（民眾提供）

    彰化市泰和路平交道前有多面告示牌，提醒用路人要遵守規定。（民眾提供）

    賴姓男子駕駛自小貨車行經彰化市泰和路平交道，勾壞遮斷桿就自行離去。（民眾提供）

    賴姓男子駕駛自小貨車行經彰化市泰和路平交道，勾壞遮斷桿就自行離去。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播