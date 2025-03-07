新北校園割喉案二審 受害者父母淚訴喪子之痛竟還要申請衡鑑才能當證據

新北市某國中校園割喉案楊姓受害者的父母今（7）日在新北市議員石一佑陪伴下舉行記者會。（記者黃子暘攝）

2025/03/07 14:28

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某國中校園割喉案奪去受害者楊姓國中生性命，一審兇嫌郭姓少年判刑9年，林姓乾妹判刑8年，案件上訴至二審，楊生父母今（7）日在新北市議員石一佑陪伴下舉行記者會，楊生父母痛訴，喪子之痛不可抹滅，一審法官完全無視，還要受害者家屬申請心理衡鑑才能成為「傷害證據」，且台灣司法對證人保護不足，竟讓秘密證人與兇嫌當庭對證。楊父更是氣得哽咽表示，郭男還瞪他，他選擇回瞪，「我是受害者家屬，你憑什麼瞪我」。

楊生父母表示，目前案件進行到二審第二次開庭，昨日開庭，針對案發現場目擊師生的心理傷害，他們從法院端申請調閱學校輔導紀錄，他們認同可除去身份識別個資，盼藉此成為法庭上的新事證。

請繼續往下閱讀...

楊母強忍顫抖與悲痛，厲聲指出，法官對於受害者家屬的心理創傷完全無視，喪子之痛無法抹滅，但法官竟要父母出具證據證明心理創傷，證明這件事造成受害者父母多大的傷害，使得他們必須申請心理衡鑑，楊生是新北資優生、品學兼優，也是能夠照顧姊姊的弟弟，卻在案發現場遭到「秒殺」，未受到學校、國家的保護，一審法官一再縱容兇嫌、做出輕判，期望高院法官公正判決，判處郭、林兩人30年以上有期徒刑。

楊父哽咽表示，他有發現郭男瞪他，他便瞪回去，「我是受害者家屬，你憑什麼瞪我」？楊父說，在少年法庭時秘密證人也未受到妥善保護，竟然跟林女接觸，作證當天林女就被羈押，後來審理時證人竟要跟兇嫌當庭對證，他反映應要保護秘密證人，法官卻說證人不符合秘密證人身份。

楊母質疑，莫非法院對青少年的保護僅侷限在非法少年？楊父也指出，家屬方面有提出修復式司法，希望兇嫌方面來當面談談，所謂誠意、悔過不要只表現在口頭上，卻也諷刺，修復式司法竟非由兇嫌方面提出。

石一佑說，如此輕判，一條人命是否不值錢？對人對司法寒心，要父母申請心理衡鑑證明傷害存在是非常殘忍的事情，他們從頭到尾都是加害者，喪子之痛創傷一輩子無法彌補，卻還要舉證這件事對他們造成多大的傷害，無疑是傷口灑鹽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法