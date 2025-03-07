運毒集團夾藏大麻寄貨來台 先被報關公司理貨員A走2800公克

桃園地檢署已因毒品案件，分別將黃姓、彭姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/03/07 12:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕越南籍黃姓男子被運毒集團吸收，負責在台灣接收夾藏在進口貨物中的大麻，去年11月18日，運毒集團寄出的貨物抵台，豈料檢調查扣貨物前，報關公司的彭姓男子先發現貨物中夾藏大麻，竟拿走其中的2800餘公克，想要販賣獲利。檢調先逮到黃男，又發現進口貨物中的大麻短少而追出彭男犯案，桃園地檢署今天偵結，已因毒品案件分別將黃男、彭男提起公訴。

黃男被越南運毒集團成員吸收，談定以1000萬越南盾（約台幣1萬3000元）代價，負責在台灣接收從越南進口的貨物，再起出夾藏在貨物中的大麻，交給運毒集團潛伏在台灣的成員。

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去年11月18日，運毒集團寄出的貨物抵達台灣，由報關公司代為辦理入境等事宜，報關公司的夜班理貨員彭男陪同財政部關務署台北關的關員查驗貨物時，關員因儀器不明原因未發現大麻。彭男查驗、理貨過程中，意外發現貨物中夾藏大麻，當天上午8點多下班後，就開著轎車將貨物先載到報關公司的倉庫，再拿走夾藏在貨物中的大麻2800餘公克。

因桃園市調查處已接獲檢舉情資，同年月日下午6點多，前往報關公司倉庫調查運毒集團寄來台灣的進口貨物，再扣得3600餘公克大麻，檢調要求報關公司按原定計畫通知黃男前來收貨時，逮獲黃男，調查過程中，意外發現進口貨物的重量不符，再追查出彭男已先A走部分大麻。

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