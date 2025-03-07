高雄星級飯店爆偷拍 馬國僑生愛慕女同事竟偷裝針孔攝影機

黃姓馬來西亞籍僑生在星級飯店打工，竟偷裝針孔攝影機偷拍女同事更衣、如廁畫面。示意圖。（資料照）

2025/03/07 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕來台念書的黃姓馬來西亞籍僑生在高市某星級飯店打工，他因愛慕女同事，想要掌握女生作息，竟在員工休息室天花板安裝針孔攝影機，偷拍女同事更衣畫面，女同事查覺異狀報警，黃姓僑生坦承犯行，被法官依妨害秘密判刑6月，得易科罰金。

判決指出，馬來西亞籍黃姓僑生來台念書，平時也會去高市某星級飯店打工賺取零用錢，去年2月，他因愛慕飯店女同事，有意追求對方又不知如何展開攻勢，竟利用職員可以輕易出入備品室及員工廁所的機會，先在飯店33樓備品室內天花板上裝設針孔攝影機，順利拍到女同事會利用備品室更衣的畫面。

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黃男食髓之味，又在女同事常出沒工作的20樓備品室的廁所裡，再安裝一部針孔攝影機，再度拍到女同事如廁畫面，黃男取得大量不雅影片，直到去年8月24日下午4點多，女同事在20樓休息，發現天花樣有異狀，經通知主管到場探查後，果然發現針孔攝影機，飯店報警，警方循線查出針孔攝影機都是黃姓僑生所裝設。

高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，但辯稱自己沒有備份影片，只是好奇看完就刪除；法官認為黃男長時間竊錄女同事更衣、如廁畫面及足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位，雖然沒有找到其他女同事也被偷拍的影像，但顯見黃男極度欠缺尊重他人性隱私及職場、社會秩序與安全，惡性難認輕微，依妨害秘密判刑6月，得易科罰金，可上訴。

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