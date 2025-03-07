幫王大陸撂人毆打司機！四海幫堂主「小阿俊」移送新北檢複訊

新北市永和分局警方今早9時30分許將小阿俊移送新北地檢署複訊。 （記者鄭景議翻攝）

2025/03/07 12:27

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人王大陸、富二代游翔閔涉教唆毆打Uber連姓司機案件，檢警昨日趁著四海幫堂主綽號「小阿俊」陳子俊與女友碰面時，將「小阿俊」逮捕到案，警方初步調查發現是游翔閔透過當鋪，使用發懸賞給路上「小蜜蜂」的方式，得知連姓司機定位，小阿俊再要小弟行跟監毆打，新北市永和分局警方今早9時30分許將小阿俊移送新北地檢署複訊。

警方調查，當王大陸4日因毆打連姓司機一案再被逮捕時，小阿俊就接獲風聲收拾行李，一路逃往花蓮，在花蓮躲藏兩天之間，他不斷放出自己要投案的風聲，然而始終未投案；昨日晚上他回到新北，前往永和的一間咖啡廳，要與懷孕8個月的女友碰面，但女友早被警方跟監，兩人一碰面警方就上前將小阿俊逮捕。

請繼續往下閱讀...

據了解，因為當鋪有查找「權利車」的經驗，於是游翔閔委託當鋪查找司機，並透過當鋪發放懸賞金及公布連姓司機車牌號，要求路上的「小蜜蜂」四處尋找，最後成功得知連姓司機定位，小阿俊再要小弟下手毆打；至於台北市刑大員警是否涉嫌洩密給小阿俊一案，小阿俊目前未提及有此事。

小阿俊向警方表示，自己從頭到尾未收取王大陸紅包，一切都是游翔閔托他幫忙「出一口氣」，他才出手；警方初步訊後，將小阿俊依傷害罪移送，目前全案正進一步偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法