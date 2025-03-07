桃市平鎮區農會選舉傳賄選 會員代表當選人等3人交保

桃園地檢署諭令平鎮區農會已當選的會員代表莊姓男子等人交保候傳。（記者周敏鴻攝）

2025/03/07 11:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署偵辦平鎮區農會會員代表選舉賄選案，5日發動搜索並帶回被告、證人17人到案說明，檢方訊後，認為已當選會員代表的莊姓、胡姓男子與協助賄選的莊姓男子，交付不正利益給有選舉權人，訊後分依涉犯農會法，諭知他們各以15萬、5萬、10萬元交保。

桃園地檢署接獲檢舉指稱平鎮區農會北興農事小組的會員代表選舉有賄選情事，檢察官翟恆威指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局刑事警察大隊、移民署桃園市專勤隊追查，5日發動搜索，共搜索當選會員代表的莊男住家等8處，並通知17人到案說明。

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檢方調查，當選會員代表的莊男、胡男，與協助賄選的莊男，涉嫌交付不正利益給有選舉權人，並要求他們投票支持，他們已明顯違反農會法第47條第1項第1款「有選舉權人收受其他不正利益而許以選舉權為一定之行使」罪嫌，雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，6日已諭令3人分別5萬元到15萬元交保候傳。

另名被告吳姓女子除協助賄選，另涉犯個人資料保護法的「非法利用個人資料」罪嫌，檢方向法院聲請羈押禁見後，法官認為，吳女無串證之虞，已請回。

檢方呼籲，民眾若發現農漁會選舉有妨害選舉情事，可撥打0800-024099＃4或0937-728793檢舉專線，檢方將積極查辦，也會保密檢舉人身分，如因此查獲賄選者，民眾最高可獲檢舉獎金200萬元。

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