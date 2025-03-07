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    首頁　>　社會

    假詐賭真強盜 高雄地下賭場半小時被洗劫280萬元

    林姓男子設局營造賭場詐賭假象，再持槍洗劫280萬元。示意圖。（資料照）

    林姓男子設局營造賭場詐賭假象，再持槍洗劫280萬元。示意圖。（資料照）

    2025/03/07 10:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子熟知農曆過年期間賭場有大量現金流動，他與友人串通，先派人去賭場玩天九牌，再把天九牌天牌1支放入牌堆內（天九牌1副僅有天牌2支），營造賭場詐賭假象，林男等人再持槍闖入賭場，逼迫蔡姓場主交出280萬元，警方獲報循線逮捕林男4人，法官依結夥強盜罪各判他們徒刑8年至10年。

    判決指出，去年2月12日凌晨2點多，黃姓男子與兩名年籍不詳的友人到小港區某地下職業賭場玩天九牌，3人入場玩了一陣子後，林男帶著綽號「阿開」和另名年籍不詳的男子進入賭場後，拿出衝鋒槍向蔡姓場主恫稱，場子有人詐賭，要場主給一個交代。

    由於林男拿出槍時場面一度混亂，林男同夥趁機把1支天牌混進桌面上的天九牌堆裡，造成蔡姓場主清點牌支時，在牌場裡多算到一支天牌，林男等人見狀，大聲叫嚷要蔡男拿3百萬元出來賠，蔡男啞巴吃黃蓮，只好找在場賭客湊錢，湊到280萬元後交給林男，林男等人得手後揚長而去。

    警方獲報後展開追查，循線逮捕林男共4人到案；高雄地方法院審理時，林男等人坦承部分犯行，但其中一名同夥陳姓男子卻說自己是去賭場處理債務糾紛，不是要強盜財物，法官根據相關事證，認定林男等人事先早已預謀犯案，因此依涉犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪各判4人徒刑8年至10年，可上訴。

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